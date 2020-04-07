В Ярославской области многодетным и малоимущим оказали продуктовую помощь
В Ярославской области многодетным и малообеспеченным семьям помогли продуктами: им передали овощи, пельмени, мороженое.
5 тонн огурцов пришло от калужского тепличного комплекса «Агро-Инвест», 2 тонны овощей – от тепличного комбината «Ярославский». Пять тысяч пачек мороженого ярославцам подарила компания «Айсберри», 2600 килограммов пельменей – «Альянс гурманов».
Вчера эти продукты передали более чем в 1000 семей, сегодня – еще 500. Продуктовая помощь предоставляется по заявительному принципу, в первую очередь – саамам большим многодетным семьям региона. Куратором этой акции стало областное отделение благотворительного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».
ИСТОЧНИК KP.RU