Правительство Ярославской области: «Среди заболевших COVID-19 есть ребенок»

7 Апр 2020 2020-04-07T16:17:02+03:00

На изоляции в регионе находятся 930 человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Правительстве Ярославской области рассказали, что среди больных коронавирусной инфекцией есть ребенок. Известно, что малыш является жителем Ярославля. Помимо него среди заболевших коронавирусом три женщины и один мужчина.

- Помимо женщины из Рыбинска, все остальные больные проживают в региональном центре, - уточнили в Правительстве региона.

Напомним, за минувшие сутки было проведено 389 анализов, все они отрицательные. На изоляции находятся 930 человек, из них семеро – в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU