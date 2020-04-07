Правительство Ярославской области: «Среди заболевших COVID-19 есть ребенок»
Четверо из пяти заразившихся коронавирусом – жители Ярославля
На изоляции в регионе находятся 930 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Правительстве Ярославской области рассказали, что среди больных коронавирусной инфекцией есть ребенок. Известно, что малыш является жителем Ярославля. Помимо него среди заболевших коронавирусом три женщины и один мужчина.
- Помимо женщины из Рыбинска, все остальные больные проживают в региональном центре, - уточнили в Правительстве региона.
Напомним, за минувшие сутки было проведено 389 анализов, все они отрицательные. На изоляции находятся 930 человек, из них семеро – в обсервации.
ИСТОЧНИК KP.RU