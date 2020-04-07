В Ярославле продуктовые наборы для школьников начнут выдавать с 9 апреля

7 Апр 2020 2020-04-07T11:14:45+03:00

Кому положен сухпаек и что в него войдет

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Льготные категории школьников, которые питаются в образовательных учреждениях бесплатно, на время дистанционного обучения будут обеспечены продовольственным набором. Ориентировочно с 9 апреля наборы начнут раздаваться родителям, причем сразу на две недели. Каждая школа сама составит график выдачи продуктов.

Продуктовый набор состоит из риса, гречи, растительного масла, чая, сахарного песка, печенья и тушеной говядины. Эти продукты, кроме тушенки, обычно используют для приготовления еды по школьному меню. О консервах попросили сами родители и поэтому тушенку решили добавить в набор. Исходили из суммы 50 рублей в день – такова стоимость завтрака в школах Ярославской области. Паек рассчитан на 10 дней.

В соответствии с Социальным кодексом Ярославской области выдача продуктовых наборов в дни учебных занятий будет производиться следующим категориям детей:

- детям из малоимущих семей;

- детям-инвалидам;

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

- детям, состоящим на учёте в противотуберкулёзном диспансере;

- детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих);

- детям с ограниченными возможностями здоровья; в соответствии с решением муниципалитета № 787:

- детям, один из родителей (законных представителей) которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы;

- детям, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо граждан из подразделений особого риска;

- дети, один из родителей (законных представителей) которых погиб в местах ведения боевых действий;

- дети одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери) — с 50-процентной оплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU