В Ярославле продуктовые наборы для школьников начнут выдавать с 9 апреля
Льготные категории школьников, которые питаются в образовательных учреждениях бесплатно, на время дистанционного обучения будут обеспечены продовольственным набором. Ориентировочно с 9 апреля наборы начнут раздаваться родителям, причем сразу на две недели. Каждая школа сама составит график выдачи продуктов.
Продуктовый набор состоит из риса, гречи, растительного масла, чая, сахарного песка, печенья и тушеной говядины. Эти продукты, кроме тушенки, обычно используют для приготовления еды по школьному меню. О консервах попросили сами родители и поэтому тушенку решили добавить в набор. Исходили из суммы 50 рублей в день – такова стоимость завтрака в школах Ярославской области. Паек рассчитан на 10 дней.
В соответствии с Социальным кодексом Ярославской области выдача продуктовых наборов в дни учебных занятий будет производиться следующим категориям детей:
- детям из малоимущих семей;
- детям-инвалидам;
- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
- детям, состоящим на учёте в противотуберкулёзном диспансере;
- детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих);
- детям с ограниченными возможностями здоровья; в соответствии с решением муниципалитета № 787:
- детям, один из родителей (законных представителей) которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы;
- детям, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо граждан из подразделений особого риска;
- дети, один из родителей (законных представителей) которых погиб в местах ведения боевых действий;
- дети одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери) — с 50-процентной оплатой.
ИСТОЧНИК KP.RU