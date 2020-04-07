В Ярославле вновь изменилось расписание трамваев троллейбусов

7 Апр 2020 2020-04-07T09:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

«ЯрГорЭлектроТранс» сообщил об изменении в движении трамваев и троллейбусов Ярославля.

Из-за возобновления работы 55 ключевых промышленных предприятий города и, соответственно, увеличения пассажиропотока, отменили ранее принятое решение о сокращении числа маршрутов. Напомним, что из-за того, что многие ярославцы находились на самоизоляции, транспорт города ходил полупустой, поэтому с 6 апреля трамвай и троллейбусы должны были перейти на режим работы только в часы пик. По такому расписанию электротранспорт Ярославля проработал только один день.

С 7 апреля, то есть с сегодняшнего дня, трамваи и троллейбусы будут выходить на маршруты раньше, а уходить – позже. Правда, трамвай №9 решили временно отменить, сообщает «ЯрГорЭлектроТранс».

ФОТО: группа "ЯрГорЭлектроТранс" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU