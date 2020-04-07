В Ярославской области из-за коронавируса перенесли открытие речной навигации

7 Апр 2020 2020-04-07T10:13:37+03:00

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В Ярославской области определили сроки начала навигации. Пока начало движения по водным маршрутам запланировали с 1 мая.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране открытие речной навигации может сдвинуться. Так, навигация на маршруте Ярославль - Новые Ченцы должна была начаться 25 апреля, но пока переносится на 1 мая. Если что-то изменится по другим маршрутам, мы сообщим, - отметил и.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко.

С 1 мая начнут работу маршруты Ярославль - Новые Ченцы и Переборы - Юршино. А с 9 мая -Ярославль - Константиново, Ярославль - Брейтово, Рыбинск - Колхозник.

Сейчас департамент транспорта готовится к определению перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU