В Ярославской области из-за коронавируса перенесли открытие речной навигации
В Ярославской области определили сроки начала навигации. Пока начало движения по водным маршрутам запланировали с 1 мая.
- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране открытие речной навигации может сдвинуться. Так, навигация на маршруте Ярославль - Новые Ченцы должна была начаться 25 апреля, но пока переносится на 1 мая. Если что-то изменится по другим маршрутам, мы сообщим, - отметил и.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко.
С 1 мая начнут работу маршруты Ярославль - Новые Ченцы и Переборы - Юршино. А с 9 мая -Ярославль - Константиново, Ярославль - Брейтово, Рыбинск - Колхозник.
Сейчас департамент транспорта готовится к определению перевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU