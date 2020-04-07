2020-04-07T12:06:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области выросла цена на куриные яйца и соль

Каждый день в регионе проходит мониторинг цен на основные продукты питания
Екатерина РЯБЦЕВА
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В магазинах и на рынках продаются только продукты и товары первой необходимостиВ магазинах и на рынках продаются только продукты и товары первой необходимостиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В магазинах и на рынках продают только продукты питания и товары первой необходимости. Торговые точки и аптеки работают в штатном режиме.

Кафе, рестораны и столовые закрыты для посещения. Некоторые предприятия общественного питания организовали доставку еды.

В оперштабе по коронавирусу в Ярославской области сообщили, что наблюдается спад спроса на все группы товаров, кроме мыла и антисептиков. Также отмечается небольшой, менее 1 процента, рост цен на куриные яйца и соль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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