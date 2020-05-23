Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 мая: медики из Угличской ЦРБ записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой о выплатах

- Сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области обратились к Президенту РФ Владимиру Путину. Как говорится в послании, на данный момент обещанные главой государства стимулирующие выплаты из-за бюрократических закавык получили только пять человек. Деньги, пояснили медики, выплачиваются за работу лишь с теми пациентами, у которых выявлен COVID-19.

Кроме того, сотрудники отделения на протяжении трех дней вывозили из общежития в резервацию людей, которые находились в контакте с COVID-зараженным. Но это не было признано работой по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Медик рассказывают и о проблемах с тестами: они показывают отрицательный результат даже при явных симптомах COVID-19. Возможно, считают врачи, есть нарушения в цепочке забора анализов, их хранения или транспортировки материала. А нет положительного анализа на коронавирус – нет выплаты.

На видео, размещенное в социальных сетях, уже отреагировали в Ярославском департаменте здравоохранения и фармации. Проверку по фактам, изложенным медиками, организовала и прокуратура Ярославской области.

- За сутки в Ярославской области зарегистрировали еще 103 случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших в регионе с момента начала пандемии - 2309.

Выписались еще 24 ярославца, всего выздоровевших - 444. На лечении находятся 1852 человека. Из них 713 госпитализированы, состояние одного больного оценивается как крайне тяжелое, 15 - как тяжелое.

- Из Переславля-Залесского с подозрением на коронавирус госпитализирована в инфекционную больницу Ярославля заместитель главы города по социальной политике Жанна Петрова.

- По информации медиков Жанна Петрова находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у меня. На больничном находится первый заместитель Сергей Груздев. Подтверждения от Роспотребнадзора о том, что у сотрудников администрации выявлен коронавирус, пока нет. В здании администрации проведена дезинфекция помещений. Близко контактировавшие с заболевшими сотрудники отправлены на самоизоляцию, - написал глава администрации Переславля Валерий Астраханцев.

- Администрацию Туношенского сельского поселения закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19 у сотрудников учреждения.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в здании провели дезинфекцию помещений. Кроме того, как сообщили в администрации Ярославского района, определили круг контактировавших лиц, у всех взяли анализы на COVID-19.

- С 19 июня по маршруту Симферополь - Ярославль - Симферополь начнут летать самолеты. Улететь в Крым можно будет по вторникам и пятницам на комфортабельном авиалайнере Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров. Билеты уже продаются на сайте авиаперевозчика.

- Ярославле еще два детских сада закрыты на карантин. У родителей дошкольников тесты на коронавирус дали положительные результаты. Закрывается одна из двух дежурных групп в детском саду №96, что находится на улице Чернопрудной.

- Во втором детском саду №47, на улице Серго Орджоникидзе, работала одна дежурная группа, поэтому он закрывается полностью. Здесь в контакте с инфицированным побывали 11 работников сада и 11 детей. В дошкольном учреждении проведут дезинфекцию и обработают антисептическими средствами помещения, мебель и игрушки, - сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.