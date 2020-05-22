Авиарейсы из Ярославля в Симферополь возобновят летом

22 Май 2020 2020-05-22T09:24:36+03:00

Самолеты из Ярославля в Симферополь будут летать с 19 июня Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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С 19 июня по маршруту Симферополь - Ярославль - Симферополь начнут летать самолеты. Улететь в Крым можно будет по вторникам и пятницам на комфортабельном авиалайнере Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Билеты уже продаются на сайте авиаперевозчика.

Ранее планировалось, что рейсы пустят 2 июня, но из-за сложной ситуации с коронавирусом было принято решение отложить старт летней программы. Кроме Крыма из Ярославля уже можно улететь в Казань, скоро возобновятся рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар и с 1 августа - по всей маршрутной сети авиакомпании Аэрофлот.

ИСТОЧНИК KP.RU