Авиарейсы из Ярославля в Симферополь возобновят летом
С 19 июня по маршруту Симферополь - Ярославль - Симферополь начнут летать самолеты. Улететь в Крым можно будет по вторникам и пятницам на комфортабельном авиалайнере Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.
Билеты уже продаются на сайте авиаперевозчика.
Ранее планировалось, что рейсы пустят 2 июня, но из-за сложной ситуации с коронавирусом было принято решение отложить старт летней программы. Кроме Крыма из Ярославля уже можно улететь в Казань, скоро возобновятся рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар и с 1 августа - по всей маршрутной сети авиакомпании Аэрофлот.
ИСТОЧНИК KP.RU