Администрацию Туношны в Ярославской области закрыли на карантин из-за COVID-19

22 Май 2020 2020-05-22T15:00:02+03:00

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Администрацию Туношенского сельского поселения закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19 у сотрудников учреждения.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в здании провели дезинфекцию помещений. Кроме того, как сообщили в администрации Ярославского района, определили круг контактировавших лиц, у всех взяли анализы на COVID-19.

На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусом в регионе достигло 2309 человек. С момента начала пандемии выздоровели 444 ярославцев, 13 человек спасти не удалось. В больницах на лечении находятся 713 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU