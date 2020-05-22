22 Май 2020 2020-05-22T15:31:45+03:00

В Ярославле еще два детских сада отправлены на карантин Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ярославле еще два детских сада закрыты на карантин. У родителей дошкольников тесты на коронавирус дали положительные результаты.

Закрывается одна из двух дежурных групп в детском саду №96, что находится на улице Чернопрудной. На двухнедельную самоизоляцию под наблюдение медиков уходят 15 работников учреждения и родителей 10 воспитанников.

- Во втором детском саду №47, на улице Серго Орджоникидзе, работала одна дежурная группа, поэтому он закрывается полностью. Здесь в контакте с инфицированным побывали 11 работников сада и 11 детей. В дошкольном учреждении проведут дезинфекцию и обработают антисептическими средствами помещения, мебель и игрушки, - сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

На этой неделе дежурные группы закрыли в двух детских садах Ростова. Мама одной из воспитанниц не знала, что больна COVID-19, сама ходила на работу и водила дочь в детсадик. Женщина работает медсестрой в местной поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU