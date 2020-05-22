«Работаем за мизерную зарплату, положенных выплат не видим»: медики обратились к президенту

Сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области обратились к Президенту РФ Владимиру Путину. Как говорится в послании, на данный момент обещанные главой государства стимулирующие выплаты из-за бюрократических закавык получили только пять человек. Деньги, пояснили медики, выплачиваются за работу лишь с теми пациентами, у которых выявлен COVID-19.

- Руководство больницы объяснило этот факт наличием подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» только у двух пациентов. В апреле приказом Минздрава пациенты с повышенной температурой тела были признаны подозрительными на коронавирус, мазки на тот момент при первичном обращении брали не у всех, а мы выезжали ко всем обратившимся, - рассказывают о сложившейся ситуации сотрудники «скорой». - Когда в марте вы объявили карантин, к нам приехало много людей из Москвы и Московской области. После первичного обращения они вернулись к себе домой за лечением, и мы никогда не узнаем результаты тестов на наличие COVID-19.

Кроме того, сотрудники отделения на протяжении трех дней вывозили из общежития в резервацию людей, которые находились в контакте с COVID-зараженным. Но это также не было признано работой по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- С 21 апреля в отделении была создана специализированная бригада по обслуживанию больных, подозрительных на COVID-19, но люди, отработавшие в этой бригаде, выплаты не получили. В департаменте здравоохранения нам ответили, что в нашей больнице нет приказа о ее создании. Когда эта специальная «скорая» была занята, мы выезжали к пациентам с повышенной температурой, не имея иногда даже средств защиты. Поэтому считаем несправедливой данную ситуацию. Ехали к больным с давлением, а по факту оказывалась высокая температура и острая пневмония. Зачастую пациенты скрывают факт повышенной температуры и обнаруживается это только на месте при осмотре, - говорят медики в видеопослании.

Медик рассказывают и о проблемах с тестами: они показывают отрицательный результат даже при явных симптомах COVID-19. Возможно, считают врачи, есть нарушения в цепочке забора анализов, их хранения или транспортировки материала. А нет положительного анализа на коронавирус – нет выплаты.

- Не понятно, почему в отдельных регионах нашей страны деньги получили все сотрудники, а в других обязательно требуется подтверждение анализа. Мы просим вас признать наши условия труда особенными, сопряженными с угрозой жизни и здоровью. Мы просим вас внести изменения или дополнения в постановление №484 и признать сотрудников скорой помощи: врачей, фельдшеров, водителей входящими в группу риска и получать выплаты без подтвержденного анализа у пациента. Мы просим вас назначить нам выплаты, - практически взывают к главе государства сотрудники ЦРБ. - Мы работаем в сложных ситуациях за мизерную зарплату, а положенных выплат не видим.

На видео, размещенное в социальных сетях, уже отреагировали в Ярославском департаменте здравоохранения и фармации.

- В связи с открытым обращением сотрудников скорой помощи Угличской ЦРБ, в котором они выражают недовольство порядком начисления стимулирующих надбавок, департамент инициировал проверку, - сказал руководитель ведомства Руслан Саитгареев.

По его словам, детально проверяется зарплатная история каждого сотрудника скорой, запрошены документы по выплатам, произведенным в апреле и в мае водителям, фельдшерам и врачам. Если будут выявлены нарушения, к руководству больницы обещают «применить меры в соответствии с законодательством РФ».

Проверку по фактам, изложенным медиками, организовала и прокуратура Ярославской области.

- В ходе поверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении работников скорой помощи в Угличском муниципальной районе стимулирующими выплатами и средствами индивидуальной защиты. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.