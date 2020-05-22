2020-05-22T08:03:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Заместитель главы Переславского района в реанимации с подозрением на COVID-19

Об этом сообщил глава местной администрации Валерий Астраханцев
Полина Вачнадзе
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По информации медиков Жанна Петрова находится в реанимацииПо информации медиков Жанна Петрова находится в реанимацииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из Переславля-Залесского с подозрением на коронавирус госпитализирована в инфекционную больницу Ярославля заместитель главы города по социальной политике Жанна Петрова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Переславля

Валерий Астраханцев.

- По информации медиков Жанна Петрова находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у меня. На больничном находится первый заместитель Сергей Груздев. Подтверждения от Роспотребнадзора о том, что у сотрудников администрации выявлен коронавирус, пока нет. В здании администрации проведена дезинфекция помещений. Близко контактировавшие с заболевшими сотрудники отправлены на самоизоляцию, - написал Валерий Астраханцев.

Он пожелал Жанне Николаевне скорейшего выздоровления и попросил жителей городского округа максимально серьезно относиться к этой инфекции и продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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