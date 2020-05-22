Еще у 103 ярославцев диагностировали коронавирус
За сутки зарегистрировали еще 103 случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших в регионе с момента начала пандемии - 2309.
Выписались еще 24 ярославца, всего выздоровевших - 444. На лечении находятся 1852 человека. Из них 713 госпитализированы: 269 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 444 с типичной клиникой COVID-19. Состояние одного больного оценивается как крайне тяжелое, 15 - как тяжелое.
За сутки провели 1990 исследований на COVID-19. На обязательной изоляции находится 181 вернувшийся из-за границы, на карантине после контакта с заболевшими - 2100 человек.
Статистика на 22 мая:
Ярославль - 1275;
Рыбинск - 252;
Гаврилов-Ямский МР - 165;
Тутаевский МР - 101;
Ростовский МР - 102;
Ярославский МР - 75;
Переславский городской округ - 83;
Рыбинский МР - 64;
Некрасовский МР - 44;
Борисоглебский МР - 42;
Угличский МР - 27;
Большесельский МР - 27;
Даниловский МР - 16;
Некоузский МР - 14;
Пошехонский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Брейтовский МР - 5;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР -1.
ИСТОЧНИК KP.RU