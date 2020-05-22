2020-05-22T11:33:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 103 ярославцев диагностировали коронавирус

За сутки выздоровели 24 человека
Светлана Крутикова
Поделиться:
За сутки зарегистрировали еще 103 случая заражения COVID-19. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеЗа сутки зарегистрировали еще 103 случая заражения COVID-19. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
Изменить размер текста:

За сутки зарегистрировали еще 103 случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших в регионе с момента начала пандемии - 2309.

Выписались еще 24 ярославца, всего выздоровевших - 444. На лечении находятся 1852 человека. Из них 713 госпитализированы: 269 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 444 с типичной клиникой COVID-19. Состояние одного больного оценивается как крайне тяжелое, 15 - как тяжелое.

За сутки провели 1990 исследований на COVID-19. На обязательной изоляции находится 181 вернувшийся из-за границы, на карантине после контакта с заболевшими - 2100 человек.

Статистика на 22 мая:

Ярославль - 1275;

Рыбинск - 252;

Гаврилов-Ямский МР - 165;

Тутаевский МР - 101;

Ростовский МР - 102;

Ярославский МР - 75;

Переславский городской округ - 83;

Рыбинский МР - 64;

Некрасовский МР - 44;

Борисоглебский МР - 42;

Угличский МР - 27;

Большесельский МР - 27;

Даниловский МР - 16;

Некоузский МР - 14;

Пошехонский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Брейтовский МР - 5;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР -1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске иномарка врезалась в дерево: погиб пассажир
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Ярославский железнодорожный колледж присоединится к градостроительному
Еще у 103 ярославцев диагностировали коронавирус
В «Россети Центр Ярэнерго» назвали победителей регионального детского конкурса по электробезопасности
В школе №7 Ярославля сделали площадку по проекту учеников
Снимал квартиры и выносил технику: арендатору из Рыбинска дали пять лет
До встречи осенью: Волковский театр в Ярославле уходит в отпуск и на ремонт
Авиарейсы из Ярославля в Симферополь возобновят летом
В Ярославской области определили, в каком районе любят читать
Заместитель главы Переславского района в реанимации с подозрением на COVID-19
ЕГЭ в Ярославской области начнется с 29 июня. Как он пройдет
В микрорайоне Мариевка в Рыбинске появится новый парк
Ситимобил наградил водителя, спасшего в Ярославле прохожего от медведя
Преподаватели ярославских вузов подготовят школьников к ЕГЭ
Мишка из Тутаевского района поел в деревне и вернулся в лес
В Ярославле впервые за 62 года отремонтируют дом на Пятерке
Ярославец пытался передать наркотики в лечебно-исправительное учреждение
Прокуратура велела ярославскому «Горзеленхозстрою» прибраться в Тверицком парке
Ловят на остановках. В Ярославской области за пять дней составили 22 протокола на нарушителей масочного режима
В Ярославской области районную администрацию обязали сделать дорогу в поселке