Еще у 103 ярославцев диагностировали коронавирус

22 Май 2020 2020-05-22T11:33:25+03:00

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За сутки зарегистрировали еще 103 случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших в регионе с момента начала пандемии - 2309.

Выписались еще 24 ярославца, всего выздоровевших - 444. На лечении находятся 1852 человека. Из них 713 госпитализированы: 269 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 444 с типичной клиникой COVID-19. Состояние одного больного оценивается как крайне тяжелое, 15 - как тяжелое.

За сутки провели 1990 исследований на COVID-19. На обязательной изоляции находится 181 вернувшийся из-за границы, на карантине после контакта с заболевшими - 2100 человек.

Статистика на 22 мая:

Ярославль - 1275;

Рыбинск - 252;

Гаврилов-Ямский МР - 165;

Тутаевский МР - 101;

Ростовский МР - 102;

Ярославский МР - 75;

Переславский городской округ - 83;

Рыбинский МР - 64;

Некрасовский МР - 44;

Борисоглебский МР - 42;

Угличский МР - 27;

Большесельский МР - 27;

Даниловский МР - 16;

Некоузский МР - 14;

Пошехонский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Брейтовский МР - 5;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР -1.

ИСТОЧНИК KP.RU