Коронавирус в Ярославле, последние новости на 9 апреля 2020: врачам будут доплачивать за лечение больных коронавирусом

В Ярославской области за минувшие сутки не прибавилось заболевших коронавирусом. В больницах на лечении остаются 9 человек. В регионе провели еще 531 тест, все результаты отрицательные.

Для ярославских врачей, работающих с больными коронавирусом, установят дополнительную выплату. Она будет действовать три месяца начиная с апреля. Региону выделят 230 миллионов рублей. Средства направят на покупку аппаратов ИВЛ, УЗИ и другого медицинского оборудования.

Специалисты проверили, как ярославские предприятия, возобновившие работу, соблюдают санитарные нормы. Грубых нарушений не нашли. Некоторые организации получили дополнительные рекомендации.

С сегодняшнего дня школьникам-льготникам начнут выдавать продуктовые наборы. В Рыбинске с каждой семьей согласуют дату и время получения.

С 9 апреля в Ярославле будет проходить утренняя онлайн-зарядка. Все, кому не хватает физической нагрузки, смогут принять участие в занятиях. Тренировки проведут профессиональные тренеры и спортсмены.

Единая социальная служба доставит еду и лекарства в отдаленные деревни Ярославской области. Для оформления заявки необходимо позвонить по единому социальному телефону своего района.

Жители Рыбинска могут получить консультацию специалистов департамента по социальной защите населения и Центра социальных выплат, а также подать документы, предварительно позвонив по телефону.