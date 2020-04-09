2020-04-09T01:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 9 апреля 2020: врачам будут доплачивать за лечение больных коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 9 апреля 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
Для ярославских врачей, работающих с больными коронавирусом, установят дополнительную выплатуДля ярославских врачей, работающих с больными коронавирусом, установят дополнительную выплатуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Ярославской области за минувшие сутки не прибавилось заболевших коронавирусом. В больницах на лечении остаются 9 человек. В регионе провели еще 531 тест, все результаты отрицательные.

Для ярославских врачей, работающих с больными коронавирусом, установят дополнительную выплату. Она будет действовать три месяца начиная с апреля. Региону выделят 230 миллионов рублей. Средства направят на покупку аппаратов ИВЛ, УЗИ и другого медицинского оборудования.

Специалисты проверили, как ярославские предприятия, возобновившие работу, соблюдают санитарные нормы. Грубых нарушений не нашли. Некоторые организации получили дополнительные рекомендации.

С сегодняшнего дня школьникам-льготникам начнут выдавать продуктовые наборы. В Рыбинске с каждой семьей согласуют дату и время получения.

С 9 апреля в Ярославле будет проходить утренняя онлайн-зарядка. Все, кому не хватает физической нагрузки, смогут принять участие в занятиях. Тренировки проведут профессиональные тренеры и спортсмены.

Единая социальная служба доставит еду и лекарства в отдаленные деревни Ярославской области. Для оформления заявки необходимо позвонить по единому социальному телефону своего района.

Жители Рыбинска могут получить консультацию специалистов департамента по социальной защите населения и Центра социальных выплат, а также подать документы, предварительно позвонив по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
«Питомец «Вектора» ускользнул из лаборатории»: блогеры начали массово распространять фейк о том, что коронавирус создали русские
А СКР завели первое уголовное дело за лживое видео. Мы посмотрели один из роликов вместе с новосибирским вирусологом. Развенчиваем мифы с помощью здравого смысла и ученого
Новости 24
«Вода нормального цвета»: информация о загрязнении ручья в Рыбинске не подтвердилась
В Рыбинске продуктовые наборы школьникам начнут выдавать с 9 апреля
Житель Ярославской области из-за личной неприязни убил знакомого
Ярославских доноров приглашают сдать кровь в субботу
Чем заняться на самоизоляции. В Ярославле ежедневно будет проходить онлайн-зарядка
«Большинство фактов не подтвердились»: в Гаврилов-Ямской ЦРБ завершилась проверка по факту плохого обращения с пациенткой
Разбой, вымогательство, грабеж. Трех юных ярославцев будут судить за серьезные преступления
Доставка еды в отдаленные деревни Ярославской области во время коронавируса: как оформить заявку
Игроки ярославского «Буревестника» вошли в список лучших сезона Чемпионата России Суперлиги-1
В Ярославской области проверили, как предприятия соблюдают санитарные нормы
Пьяный ярославец на машине врезался в дерево и угробил приятеля
В Рыбинске изменилось расписание троллейбусов
Ярославец потребовал от предпринимателя купить газеты в рамках борьбы с COVID-19
Режим самоизоляции в Рыбинске: куда за помощью обратиться пожилым горожанам
«Балтика» помогает уберечь от коронавируса пожилых подопечных домов-интернатов
В рыбинских детских садах открыли девять дежурных групп
Пьяный ярославец угнал машину отца и совершил несколько ДТП
Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе одной из ширм Углича
Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
В Ярославле проверили цены на лимоны и имбирь: завышения есть. Куда жаловаться
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 8 апреля: на лечении 9 человек
В Ярославле будут судить водителя за ДТП со смертельным исходом
Несовершеннолетняя жительница Ярославля оборудовала в городе тайники с наркотиками
Коронавирусные мошенники: как ярославцам не попасться на крючок ушлым злоумышленникам