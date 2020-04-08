2020-04-08T13:07:14+03:00
Общество

В Ярославской области проверили, как предприятия соблюдают санитарные нормы

Грубых нарушений не нашли
Полина Вачнадзе
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Сейчас в среднем работает 30-40 процентов от всего штатаСейчас в среднем работает 30-40 процентов от всего штатаФото: Правительство Ярославской области
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Вчера, 7 апреля, специалисты проверили, как ярославские предприятия, которые возобновили работу, соблюдают санитарно-профилактические меры. На заводы вышли представители прокуратуры, Роспотребнадзора и департамента инвестиций. Рейды прошли на Ярославском шинном, Тутаевском моторной, Ярославском электромашиностроительном заводах и на предприятии компании Дизель.

Грубых нарушений не нашли, все основные рекомендации соблюдены: измеряют температуру сотрудников, в цехах стоят емкости с дезинфицирующими средствами, выдаются медицинские маски, обрабатываются помещения и рабочие места.

Некоторым предприятиям рекомендовали установить приборы для обеззараживания воздуха и запастись средствами для уборки помещений и обработки рук, а также масками.

- Проверки выполнения профилактических мер будут проводиться регулярно и без предупреждения, - сказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Предприятиям рекомендовали привлекать к работе минимально возможное количество сотрудников. Сейчас в среднем работает 30-40 процентов от всего штата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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