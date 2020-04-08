Доставка еды в отдаленные деревни Ярославской области во время коронавируса: как оформить заявку

8 Апр 2020 2020-04-08T13:55:35+03:00

Для того, чтобы оформить заявку, необходимо позвонить по единому социальному телефону своего муниципального района. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Доставкой еды и медикаментов в деревни и села Ярославской области во время коронавируса занимается единая социальная служба

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Доставкой еды и медикаментов в отдаленные деревни Ярославской области во время коронавируса занимается единая социальная служба. Для того, чтобы оформить заявку, необходимо позвонить по единому социальному телефону своего муниципального района.

Полный список номеров по муниципальным районам Ярославской области:

Большесельский - (48542)2-10-21;

Борисоглебский - (48539)2-12-86;

Брейтовский - (48545)2-61-25, 8(901)195-11-25;

Гаврилов-Ямский - (48534)2-43-30;

Даниловский - (848538)5-05-92;

Любимский - (848543)2-92-27;

Мышкинский - (48544)2-12-30;

Некоузский - (48547)2-18-30;

Некрасовский - (48531)4-22-52;

Первомайский - (48549)2-14-75;

Переславль-Залесский - (48535)3-26-95;

Пошехонский - (48546)2-13-95;

Ростовский - 8(48536)6-83-74;

Рыбинский - 8(4855)22-10-50;

город Рыбинск - (4855)21-48-50;

Тутаевский - (848533)7-20-53, 7-20-63;

Угличский - (48532)5-03-01;

Ярославский - (4852)94-24-16.

Список телефонов социальной службы для районов Ярославля:

Дзержинский район - (4852)54-19-29;

Заволжский район - (4852)74-19-34;

Кировский район - (4852)72-09-31;

Красноперекопский район - (4852)94-38-13;

Ленинский район - (4852)71-50-83;

Фрунзенский район - (4852)42-22-42.

ИСТОЧНИК KP.RU