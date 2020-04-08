2020-04-08T15:02:43+03:00
Общество

Чем заняться на самоизоляции. В Ярославле ежедневно будет проходить онлайн-зарядка

Тренировку проведут профессиональные тренеры
Полина Вачнадзе
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Кому не хватает физической активности во время самоизоляции, тому явно будет интересен этот проектКому не хватает физической активности во время самоизоляции, тому явно будет интересен этот проектФото: Иван МАКЕЕВ
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Кому не хватает физической активности во время самоизоляции, тому явно будет интересен этот проект. С 9 апреля на странице управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля ВКонтакте ежедневно будет проходить утренняя зарядка. Она позволит поддержать физическую форму в столь непростой период, когда активность у всех явно снижена.

Тренировки будут проводиться ежедневно в 8:00. Первое занятие 9 апреля проведет тренер студии «Гравитация» Светлана Ланцова.

10 апреля – мастер спорта по боксу Вардан Кешинян;

11 апреля – заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта по плаванию Елена Аргунова;

12 апреля – тренер 1 категории по спортивной акробатике и художественной гимнастике МУ СШОР №8 Полина Доронина;

13 апреля – тренер по гандболу МУ СШОР №9 Анна Фролова;

14 апреля – тренер высшей категории МУ ЦФКиС «Молния» Ольга Сабурова;

15 апреля – мастер спорта по спортивной акробатике Петр Фелисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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