Чем заняться на самоизоляции. В Ярославле ежедневно будет проходить онлайн-зарядка
Кому не хватает физической активности во время самоизоляции, тому явно будет интересен этот проект. С 9 апреля на странице управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля ВКонтакте ежедневно будет проходить утренняя зарядка. Она позволит поддержать физическую форму в столь непростой период, когда активность у всех явно снижена.
Тренировки будут проводиться ежедневно в 8:00. Первое занятие 9 апреля проведет тренер студии «Гравитация» Светлана Ланцова.
10 апреля – мастер спорта по боксу Вардан Кешинян;
11 апреля – заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта по плаванию Елена Аргунова;
12 апреля – тренер 1 категории по спортивной акробатике и художественной гимнастике МУ СШОР №8 Полина Доронина;
13 апреля – тренер по гандболу МУ СШОР №9 Анна Фролова;
14 апреля – тренер высшей категории МУ ЦФКиС «Молния» Ольга Сабурова;
15 апреля – мастер спорта по спортивной акробатике Петр Фелисов.
ИСТОЧНИК KP.RU