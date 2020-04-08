В Рыбинске продуктовые наборы школьникам начнут выдавать с 9 апреля
С 9 апреля в Рыбинске школьники-льготники смогут получить продуктовые наборы. Пункты выдачи организуют в каждой школе.
- Порядок и график выдачи с 9 по 16 апреля с учетом необходимых мер безопасности в период распространения коронавируса определит администрация учебного заведения. Продуктовый набор выдадут сразу за две недели с момента начала дистанционного обучения. С каждой семьей согласуют дату и время получения, - пояснили в департаменте образования.
В соответствии с Социальным Кодексом Ярославской области получить продуктовые наборы смогут определенные группы школьников.
С предоставлением одноразового питания (50 рублей в день):
- дети из малоимущих семей;
- дети-инвалиды;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
- дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
- дети из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих);
С предоставлением двухразового питания (100 рублей в день):
- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования;
- дети из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.
ИСТОЧНИК KP.RU