2020-04-08T18:18:12+03:00
Общество

В Рыбинске продуктовые наборы школьникам начнут выдавать с 9 апреля

Кому положены наборы и где их получить
Светлана Крутикова
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С каждой семьей согласуют дату и время получения продуктового набораС каждой семьей согласуют дату и время получения продуктового набораФото: Администрация Рыбинска
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С 9 апреля в Рыбинске школьники-льготники смогут получить продуктовые наборы. Пункты выдачи организуют в каждой школе.

- Порядок и график выдачи с 9 по 16 апреля с учетом необходимых мер безопасности в период распространения коронавируса определит администрация учебного заведения. Продуктовый набор выдадут сразу за две недели с момента начала дистанционного обучения. С каждой семьей согласуют дату и время получения, - пояснили в департаменте образования.

В соответствии с Социальным Кодексом Ярославской области получить продуктовые наборы смогут определенные группы школьников.

С предоставлением одноразового питания (50 рублей в день):

- дети из малоимущих семей;

- дети-инвалиды;

- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

- дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;

- дети из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих);

С предоставлением двухразового питания (100 рублей в день):

- дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования;

- дети из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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