Ситуация с коронавирусом в Ярославле: еще двое заболевших
По данным на 9 апреля, в Ярославской области еще у двух человек подтвердился диагноз "коронавирус". Это супруга и 7-летний сын жителя Москвы, который приехал в Переславль-Залесский уже будучи зараженным COVID-19. Мужчину госпитализировали, а его семью отправили на режим самоизоляции. И вот их тесты дали положительный результат.
На сегодняшний день статистика такова:
- с подтвержденным диагнозом – 13 человек;
- выздоровевших – 2 человека;
- на лечении находятся 11 пациентов.
Жители области, у которых выявлен и пока еще не вылечен вирус, находятся в больницах Ярославля, Тутаева и Рыбинска.
За минувшие сутки на коронавирус было обследовано 637 человек. Предварительно наличие COVID-19 показали 6 тестов.
В обязательной изоляции находятся 732 ярославца.
ИСТОЧНИК KP.RU