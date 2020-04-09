2020-04-09T12:02:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ярославле: еще двое заболевших

Заболели жена и сын жителя Москвы, который находится в Ярославской области на лечении
Полина Вачнадзе
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За минувшие сутки на коронавирус было обследовано 637 человекЗа минувшие сутки на коронавирус было обследовано 637 человекФото: Правительство Ярославской области
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По данным на 9 апреля, в Ярославской области еще у двух человек подтвердился диагноз "коронавирус". Это супруга и 7-летний сын жителя Москвы, который приехал в Переславль-Залесский уже будучи зараженным COVID-19. Мужчину госпитализировали, а его семью отправили на режим самоизоляции. И вот их тесты дали положительный результат.

На сегодняшний день статистика такова:

- с подтвержденным диагнозом – 13 человек;

- выздоровевших – 2 человека;

- на лечении находятся 11 пациентов.

Жители области, у которых выявлен и пока еще не вылечен вирус, находятся в больницах Ярославля, Тутаева и Рыбинска.

За минувшие сутки на коронавирус было обследовано 637 человек. Предварительно наличие COVID-19 показали 6 тестов.

В обязательной изоляции находятся 732 ярославца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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