2020-04-08T11:55:05+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Рыбинске: куда за помощью обратиться пожилым горожанам

Где получить консультации и услуги по доставке продуктов
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Где получить консультации и услуги по доставке продуктовГде получить консультации и услуги по доставке продуктовФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

С 6 по 30 апреля департаментом по социальной защите населения и Центром социальных выплат Рыбинска прием населения проводиться не будет. Однако получить консультации и подать документы все же можно, только для этого надо предварительно позвонить по телефонам.

Центр социальных выплат:

- выплаты пособия на погребение: 22-29-75,

- детские пособия и компенсации: 28-30-65, 22-21-92,

- пособия и компенсации пожилым гражданам: 22-20-95, 22-27-45;

- субсидии по оплате ЖКХ: 28-30-74, 22-23-31.

Департамент социальной защиты:

- отдел по вопросам семейной политики: 28-29-23;

- отдел по делам ветеранов и инвалидов: 28-17-69;

- отдел опеки над несовершеннолетними: 28-17-83.

Напоминаем, что все действующие социальные выплаты продлены до 1 октября 2020 года. Собирать и подавать документы сейчас не нужно.

Всем одиноким рыбинцам старше 65 лет, а также пожилым парам старше 65-и, не имеющим родственников, и одиноким инвалидам Рыбинский комплексный центр соцобслуживания населения оказывает ряд услуг. Например, по доставке самых необходимых продуктов и товаров первой необходимости, лекарств по льготным рецептам. Сюда же можно обратиться, если нужно вынести мусор. Заявки принимаются по телефону 21-48-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске изменилось расписание троллейбусов
Ярославец потребовал от предпринимателя купить газеты в рамках борьбы с COVID-19
Режим самоизоляции в Рыбинске: куда за помощью обратиться пожилым горожанам
«Балтика» помогает уберечь от коронавируса пожилых подопечных домов-интернатов
В рыбинских детских садах открыли девять дежурных групп
Пьяный ярославец угнал машину отца и совершил несколько ДТП
Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе одной из ширм Углича
Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
В Ярославле проверили цены на лимоны и имбирь: завышения есть. Куда жаловаться
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 8 апреля: на лечении 9 человек
В Ярославле будут судить водителя за ДТП со смертельным исходом
Несовершеннолетняя жительница Ярославля оборудовала в городе тайники с наркотиками
Коронавирусные мошенники: как ярославцам не попасться на крючок ушлым злоумышленникам