Режим самоизоляции в Рыбинске: куда за помощью обратиться пожилым горожанам

8 Апр 2020 2020-04-08T11:55:05+03:00

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С 6 по 30 апреля департаментом по социальной защите населения и Центром социальных выплат Рыбинска прием населения проводиться не будет. Однако получить консультации и подать документы все же можно, только для этого надо предварительно позвонить по телефонам.

Центр социальных выплат:

- выплаты пособия на погребение: 22-29-75,

- детские пособия и компенсации: 28-30-65, 22-21-92,

- пособия и компенсации пожилым гражданам: 22-20-95, 22-27-45;

- субсидии по оплате ЖКХ: 28-30-74, 22-23-31.

Департамент социальной защиты:

- отдел по вопросам семейной политики: 28-29-23;

- отдел по делам ветеранов и инвалидов: 28-17-69;

- отдел опеки над несовершеннолетними: 28-17-83.

Напоминаем, что все действующие социальные выплаты продлены до 1 октября 2020 года. Собирать и подавать документы сейчас не нужно.

Всем одиноким рыбинцам старше 65 лет, а также пожилым парам старше 65-и, не имеющим родственников, и одиноким инвалидам Рыбинский комплексный центр соцобслуживания населения оказывает ряд услуг. Например, по доставке самых необходимых продуктов и товаров первой необходимости, лекарств по льготным рецептам. Сюда же можно обратиться, если нужно вынести мусор. Заявки принимаются по телефону 21-48-50.

ИСТОЧНИК KP.RU