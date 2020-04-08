Конференция Владимира Путина с Дмитрием Мироновым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания

Сегодня, 8 апреля, президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны по ситуации с коронавирусом.

По словам главы государства, основная задача сейчас - обеспечить повышенную готовность всех медучреждений. В регионы уже направили более 33 миллионов рублей для развертывания дополнительных специализированных коек в больницах. Еще около 13 миллионов выделили на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи, которые поступят в апреле. Владимир Путин поручил заранее сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей, зараженных коронавирусом.

Президент сообщил о том, что для медицинского персонала, который работает с больными коронавирусом, установят специальную федеральную выплату. Она будет действовать три месяца начиная с апреля. На эти цели выделят 10 миллиардов рублей.

Врачи получат по 80 тысяч рублей в месяц, медсестры – по 50 тысяч, младший медицинский персонал – по 25 тысяч. Доплаты получат и сотрудники скорой помощи: врачи - по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители – по 25 тысяч. Кроме того, для медиков установят повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих, за счет федерального бюджета. Президент подчеркнул, что «люди должны получать выплаты в срок, без задержек».

Глава государства отметил, что регионам дадут возможность гибко распоряжаться средствами, которые перечислят на борьбу с коронавирусом. При этом Владимир Путин предупредил губернаторов о том, что за результат их работы «будут спрашивать строго».

После обращения к жителям страны президент провел селекторное совещание с главами регионов. Владимир Путин отметил, что каждый регион должен действовать исходя из того, как складывается ситуация с распространением вируса на территории. Но все предпринимаемые меры должны быть адекватными.

- Нельзя закрывать транспортное сообщение и останавливать экономику. Нужно создать все условия, чтобы организации возвращались в нормальный график работы. Что и было сделано в Ярославской области, - сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов.

Сейчас в регионе разрабатывают свой экономический антикризисный пакет. Кроме того, область получит более 230 миллионов рублей. На выделенные средства купят аппараты ИВЛ, УЗИ и другое необходимое оборудование.

- Это существенно укрепит наши позиции. Мы уже проделали большую работу, которая позволит нам быть готовыми к любому сценарию развития событий, - подчеркнул Дмитрий Миронов.