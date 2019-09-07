2019-09-07T08:15:13+03:00
Общество

«Локомотив», улетевший в небо: хроника трагедии с разбившейся ярославской хоккейной командой в 12 цитатах

Спустя 8 лет вспоминаем горькие события, листая публикации «Комсомольской правды»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ровно восемь лет назад не стало ребят ярославского "Локомотива". Мы помним вас!Ровно восемь лет назад не стало ребят ярославского "Локомотива". Мы помним вас!
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7 сентября 2011 года весь мир потрясло известие о гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив». Трагедия произошла, когда самолет со спортсменами вылетал из аэропорта «Туношна» на игру в Минск. Лайнер ЯК-42, эксплуатировавшийся компанией «Як-Сервис» на взлете рухнул на землю. Погибло 44 человека - 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только один из находившихся на борту – бортинженер Александр Сизов.

По официальной версии следствия, причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа. Считается, что командир воздушного судна Андрей Соломенцев и второй пилот Игорь Жевелов начали разгон самолета не с начала взлетной полосы. В итоге им не хватило расстояния для разгона. Самолет выкатился в поле, резко пошел вверх, но из-за слишком большого угла взлета накренился и рухнул.

Из живых виновным в катастрофе признали Вадима Тимофеева – заместителя директора компании «Як-Сервис». Но, приговорив его к 5 годам заключения, суд сразу отпустил его по амнистии.

О трагедии уже было много сказано, написано, снято. «Комсомолка» вместе со всеми ярославцами скорбила о погибших, пристально следила за ходом расследования и судами по этому делу. Сегодня мы решили воспроизвести хронику трагедии, опираясь на самые главные цитаты из наших публикаций.

Вспомним вместе, как все было, и постараемся никогда не допустить повторения подобных трагедий!

Самолет ЯК-42 с хоккейной командой "Локомоттив" рухнул, вылетая из аэропорта "Туношна" 7 сентября 2011 года около 16 часов.

Самолет ЯК-42 с хоккейной командой "Локомоттив" рухнул, вылетая из аэропорта "Туношна" 7 сентября 2011 года около 16 часов.

7.09.11

Хоккейная команда «Локомотив» погибла в авиакатастрофе

«Самолет Як-42, на борту которого находились игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив», менее часа назад потерпел катастрофу возле международного аэропорта Туношна под Ярославлем, откуда команда вылетала в столицу Белоруссии. По предварительным данным, на борту самолета находилось в общей сложности 37 человек - основной состав команды, ряд сотрудников клуба, а также четыре члена экипажа. На данный момент известно, что обнаружен лишь один выживший. На месте трагедии работают спасатели, пожарные, медики. Очевидцы сообщают, что при падении Як-42 был полностью разрушен и превратился в груду обгоревшего металла». Подробнее>>>

7.09.11

Разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив»: погиб основной состав

«Сотни людей вышли на улицы Ярославля, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Основная масса болельщиков отправилась к «Арене-2000»- к месту, которое больше всех было связано с командой. Слухи по толпе ходят самые разные, кто-то говорит, что у «Арены» стоят две с половиной тысячи человек, а кто-то утверждает, что и вовсе восемь тысяч». Подробнее>>>

Ярославль скорбит по погибшему "Локомотиву". До сих пор наворачиваются слезы.

Ярославль скорбит по погибшему "Локомотиву". До сих пор наворачиваются слезы.

8.09.11

Александр Галимов: «Не оставляйте меня, поговорите со мной!»

- Не уносите меня, поговорите со мной, - умолял тех, кто был рядом Александр Галимов. К хоккеисту пустили жену, родителей и тещу, после чего ему дали сильное успокоительное. Подробнее>>>

10.09.11

Ярославль прощается с «Локомотивом»

Провожали ребят всем городом.

Провожали ребят всем городом.

«Народу внутри было очень много, на многих гробах были таблички «Не открывать». На льду фотографии всех погибших хоккеистов. Родственники уже не плакали, не было сил.». Подробнее>>>

13.09.11

Саша Галимов всегда уходил со льда последним…

Саша Галимов уходил с поля последним. Последним из своей команды он ушел и в этот раз.

Саша Галимов уходил с поля последним. Последним из своей команды он ушел и в этот раз.

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев, уже проводивший в последний путь 36 своих игроков, прикоснулся к гробу:

- Еще одна глубокая рана. Саша был любимцем, заводилой. Всегда говорил о своей семье; хотел, чтобы в его семейном гнездышке все было хорошо. Саш, мы поможем семье, спи спокойно…

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23.09.11

Хоккеист «Локомотива» Иван Ткаченко потратил на помощь больным детям 9 996 300 рублей

Иван Ткаченко (на фото в центре) сделал свой последний перевод для больной девочки буквально перед тем, как сесть в злополучный лайнер.

Иван Ткаченко (на фото в центре) сделал свой последний перевод для больной девочки буквально перед тем, как сесть в злополучный лайнер.

- Он никогда не отказывал в помощи, если она кому-то требовалась. Если болельщики или еще кто-то что-нибудь у него просили, он всегда шел навстречу. Билеты ли нужны были или еще что-то, он говорил: да, сейчас я сделаю, я постараюсь... Очень хороший человек был и, я думаю, никогда ничего плохого никому не сделал, - рассказал друг Ивана Александр Гуськов. Подробнее>>>

2.11.11

Официальные итоги расследования катастрофы под Ярославлем: в крови пилота разбившегося Як-42 обнаружен препарат, замедляющий реакцию

«Командир продолжил взлет, выкатившись на грунт. Пилоты вывели стабилизатор и рули высоты на максимальные положения, вдвое превышающие необходимые, с неимоверной силой начали тянуть штурвал на себя, продолжая упираться ногами в педали тормоза. Все это отрывает машину от земли, самолет резко вздергивает нос, поднимается на 5 - 6 метров, за доли секунды заваливается влево и разбивается». Подробнее>>>

По версии следователей, причиной крушения лайнера стали ошибки пилотов.

По версии следователей, причиной крушения лайнера стали ошибки пилотов.

6.11.13

Полицейскому, спасавшему людей после падения самолета с «Локомотивом», вручили медаль

Нынешний глава Кировского и Ленинского районов Ярославля одним из первых оказался на месте трагедии и спас единственного выжившего в катастрофе.

Нынешний глава Кировского и Ленинского районов Ярославля одним из первых оказался на месте трагедии и спас единственного выжившего в катастрофе.

- Когда, произошла катастрофа, мы находились на взлетной полосе. Тут же кинулись к месту падения авиалайнера. Там уже были несколько омоновцев, которые вытаскивали из воды хоккеиста Александра Галимова, а мы бросились на помощь другому выжившему – бортинженеру Александру Сизову, который тоже находился в воде и держал на руках тело своего погибшего коллеги, - вспоминает Александр Трудоношин. Подробнее>>>

10.02.15

Единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом» дал показания в суде

- Я очнулся, когда кто-то громко сказал: «Почему не взлетаем?» - рассказал Александр Сизов. - Я посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолет движется. Через 5-7 секунд самолет съехал на грунт. Потом взлетел, но не плавно, а задрав нос.

Доля секунды - и борттехник понял по наклонившейся линии горизонта, просматривавшейся в окно, что воздушное судно кренится влево.

- Тогда у меня душа ушла в пятки, - признался Сизов. - Все начало перемещаться: перегородки, панели. И все. Дальше столкновение. Подробнее>>>

10.02.15

Международный эксперт на суде по гибели «Локомотива»: выводы МАК о причинах авиакатастрофы поверхностны

Генеральный директор центра Евгений Лобачев является международным экспертом, который сам не раз привлекался для расследования авиакатастроф. Он признался, что не верит в выводы МАК о том, что одним из условий, приведших к катастрофе, стало то, что кто-то из летчиков нажимал на тормоз.

- Это просто неудобно: тянуть штурвал на себя и при этом носками нажимать на педаль от себя. Ноги просто проскочат с педалей дальше, - рассудил он. – Это также неестественно, как если бы водитель автомобиля положил ноги на руль.

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27.08.15

Обвиняемый по делу о крушении самолета с «Локомотивом» сказал последнее слово в суде

Из живых виновным в катастрофе признали заместителя директора компании "ЯК-Сервис" Вадима Тимофеева.

Из живых виновным в катастрофе признали заместителя директора компании "ЯК-Сервис" Вадима Тимофеева.

- Я еще раз прошу понять ребят, которые сидели за штурвалом. За свою ошибку они заплатили жизнью. Я приношу большие соболезнования вам, - обратился Вадим Тимофеев к родственникам погибших спортсменов в своем последнем слове. - Что было бы в моих силах сделать, я бы сделал. И если бы, после того, что я прошел за эти четыре года, передо мной встал выбор, я выбрал бы оказаться в составе того экипажа, а не сидеть здесь.

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29.11.17

В деле о гибели хоккейной команды «Локомотив» поставлена точка: расследование прекратили

- Дело прекратили в связи со смертью главных подозреваемых. Их родственники дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам - прокомментировал адвокат Александр Захарьин, представляющий интересы хоккейного клуба.

- Трагедия произошла либо случайно, либо не случайно. Мы считаем, что не случайно. Но правду, видимо, нам так и не скажут, - прокомментировал нам Леонид Ткаченко, отец погибшего хоккеиста Ивана Ткаченко. - Наших детей все равно не вернешь. Если остались люди, виновные в трагедии, но избежавшие наказания, я считаю, бог их накажет!

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В память о погибшей команде у "Арены 2000" установили памятник.

В память о погибшей команде у "Арены 2000" установили памятник.

НА ЗАМЕТКУ

Как вспомнят «Локомотив» в этом году: все мероприятия.

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Семь лет со дня авиакатастрофы с «Локомотивом»: мы помним!

К сезону 2018 - 2019 ярославский «Локомотив» подготовил новую игровую форму. До этого она не менялась на протяжении восьми лет. Несмотря на обновление дизайна, на игровых джерси сохранилась черная траурная ленточка с датой трагедии (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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