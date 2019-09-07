«Локомотив», улетевший в небо: хроника трагедии с разбившейся ярославской хоккейной командой в 12 цитатах

7 сентября 2011 года весь мир потрясло известие о гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив». Трагедия произошла, когда самолет со спортсменами вылетал из аэропорта «Туношна» на игру в Минск. Лайнер ЯК-42, эксплуатировавшийся компанией «Як-Сервис» на взлете рухнул на землю. Погибло 44 человека - 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Выжил только один из находившихся на борту – бортинженер Александр Сизов.

По официальной версии следствия, причиной авиакатастрофы стали ошибки экипажа. Считается, что командир воздушного судна Андрей Соломенцев и второй пилот Игорь Жевелов начали разгон самолета не с начала взлетной полосы. В итоге им не хватило расстояния для разгона. Самолет выкатился в поле, резко пошел вверх, но из-за слишком большого угла взлета накренился и рухнул.

Из живых виновным в катастрофе признали Вадима Тимофеева – заместителя директора компании «Як-Сервис». Но, приговорив его к 5 годам заключения, суд сразу отпустил его по амнистии.

О трагедии уже было много сказано, написано, снято. «Комсомолка» вместе со всеми ярославцами скорбила о погибших, пристально следила за ходом расследования и судами по этому делу. Сегодня мы решили воспроизвести хронику трагедии, опираясь на самые главные цитаты из наших публикаций.

Вспомним вместе, как все было, и постараемся никогда не допустить повторения подобных трагедий!

Самолет ЯК-42 с хоккейной командой "Локомоттив" рухнул, вылетая из аэропорта "Туношна" 7 сентября 2011 года около 16 часов.

7.09.11

Хоккейная команда «Локомотив» погибла в авиакатастрофе

«Самолет Як-42, на борту которого находились игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив», менее часа назад потерпел катастрофу возле международного аэропорта Туношна под Ярославлем, откуда команда вылетала в столицу Белоруссии. По предварительным данным, на борту самолета находилось в общей сложности 37 человек - основной состав команды, ряд сотрудников клуба, а также четыре члена экипажа. На данный момент известно, что обнаружен лишь один выживший. На месте трагедии работают спасатели, пожарные, медики. Очевидцы сообщают, что при падении Як-42 был полностью разрушен и превратился в груду обгоревшего металла». Подробнее>>>

7.09.11

Разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив»: погиб основной состав

«Сотни людей вышли на улицы Ярославля, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Основная масса болельщиков отправилась к «Арене-2000»- к месту, которое больше всех было связано с командой. Слухи по толпе ходят самые разные, кто-то говорит, что у «Арены» стоят две с половиной тысячи человек, а кто-то утверждает, что и вовсе восемь тысяч». Подробнее>>>

Ярославль скорбит по погибшему "Локомотиву". До сих пор наворачиваются слезы.

8.09.11

Александр Галимов: «Не оставляйте меня, поговорите со мной!»

- Не уносите меня, поговорите со мной, - умолял тех, кто был рядом Александр Галимов. К хоккеисту пустили жену, родителей и тещу, после чего ему дали сильное успокоительное. Подробнее>>>

10.09.11

Ярославль прощается с «Локомотивом»

Провожали ребят всем городом.

«Народу внутри было очень много, на многих гробах были таблички «Не открывать». На льду фотографии всех погибших хоккеистов. Родственники уже не плакали, не было сил.». Подробнее>>>

13.09.11

Саша Галимов всегда уходил со льда последним…

Саша Галимов уходил с поля последним. Последним из своей команды он ушел и в этот раз.

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев, уже проводивший в последний путь 36 своих игроков, прикоснулся к гробу:

- Еще одна глубокая рана. Саша был любимцем, заводилой. Всегда говорил о своей семье; хотел, чтобы в его семейном гнездышке все было хорошо. Саш, мы поможем семье, спи спокойно…

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23.09.11

Хоккеист «Локомотива» Иван Ткаченко потратил на помощь больным детям 9 996 300 рублей

Иван Ткаченко (на фото в центре) сделал свой последний перевод для больной девочки буквально перед тем, как сесть в злополучный лайнер.

- Он никогда не отказывал в помощи, если она кому-то требовалась. Если болельщики или еще кто-то что-нибудь у него просили, он всегда шел навстречу. Билеты ли нужны были или еще что-то, он говорил: да, сейчас я сделаю, я постараюсь... Очень хороший человек был и, я думаю, никогда ничего плохого никому не сделал, - рассказал друг Ивана Александр Гуськов. Подробнее>>>

2.11.11

Официальные итоги расследования катастрофы под Ярославлем: в крови пилота разбившегося Як-42 обнаружен препарат, замедляющий реакцию

«Командир продолжил взлет, выкатившись на грунт. Пилоты вывели стабилизатор и рули высоты на максимальные положения, вдвое превышающие необходимые, с неимоверной силой начали тянуть штурвал на себя, продолжая упираться ногами в педали тормоза. Все это отрывает машину от земли, самолет резко вздергивает нос, поднимается на 5 - 6 метров, за доли секунды заваливается влево и разбивается». Подробнее>>>

По версии следователей, причиной крушения лайнера стали ошибки пилотов.

6.11.13

Полицейскому, спасавшему людей после падения самолета с «Локомотивом», вручили медаль

Нынешний глава Кировского и Ленинского районов Ярославля одним из первых оказался на месте трагедии и спас единственного выжившего в катастрофе.

- Когда, произошла катастрофа, мы находились на взлетной полосе. Тут же кинулись к месту падения авиалайнера. Там уже были несколько омоновцев, которые вытаскивали из воды хоккеиста Александра Галимова, а мы бросились на помощь другому выжившему – бортинженеру Александру Сизову, который тоже находился в воде и держал на руках тело своего погибшего коллеги, - вспоминает Александр Трудоношин. Подробнее>>>

10.02.15

Единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом» дал показания в суде

- Я очнулся, когда кто-то громко сказал: «Почему не взлетаем?» - рассказал Александр Сизов. - Я посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолет движется. Через 5-7 секунд самолет съехал на грунт. Потом взлетел, но не плавно, а задрав нос.

Доля секунды - и борттехник понял по наклонившейся линии горизонта, просматривавшейся в окно, что воздушное судно кренится влево.

- Тогда у меня душа ушла в пятки, - признался Сизов. - Все начало перемещаться: перегородки, панели. И все. Дальше столкновение. Подробнее>>>

10.02.15

Международный эксперт на суде по гибели «Локомотива»: выводы МАК о причинах авиакатастрофы поверхностны

Генеральный директор центра Евгений Лобачев является международным экспертом, который сам не раз привлекался для расследования авиакатастроф. Он признался, что не верит в выводы МАК о том, что одним из условий, приведших к катастрофе, стало то, что кто-то из летчиков нажимал на тормоз.

- Это просто неудобно: тянуть штурвал на себя и при этом носками нажимать на педаль от себя. Ноги просто проскочат с педалей дальше, - рассудил он. – Это также неестественно, как если бы водитель автомобиля положил ноги на руль.

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27.08.15

Обвиняемый по делу о крушении самолета с «Локомотивом» сказал последнее слово в суде

Из живых виновным в катастрофе признали заместителя директора компании "ЯК-Сервис" Вадима Тимофеева.

- Я еще раз прошу понять ребят, которые сидели за штурвалом. За свою ошибку они заплатили жизнью. Я приношу большие соболезнования вам, - обратился Вадим Тимофеев к родственникам погибших спортсменов в своем последнем слове. - Что было бы в моих силах сделать, я бы сделал. И если бы, после того, что я прошел за эти четыре года, передо мной встал выбор, я выбрал бы оказаться в составе того экипажа, а не сидеть здесь.

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29.11.17

В деле о гибели хоккейной команды «Локомотив» поставлена точка: расследование прекратили

- Дело прекратили в связи со смертью главных подозреваемых. Их родственники дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам - прокомментировал адвокат Александр Захарьин, представляющий интересы хоккейного клуба.

…

- Трагедия произошла либо случайно, либо не случайно. Мы считаем, что не случайно. Но правду, видимо, нам так и не скажут, - прокомментировал нам Леонид Ткаченко, отец погибшего хоккеиста Ивана Ткаченко. - Наших детей все равно не вернешь. Если остались люди, виновные в трагедии, но избежавшие наказания, я считаю, бог их накажет!

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В память о погибшей команде у "Арены 2000" установили памятник.

НА ЗАМЕТКУ

Как вспомнят «Локомотив» в этом году: все мероприятия.

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