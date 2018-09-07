Семь лет со дня авиакатастрофы с «Локомотивом»: мы помним!

СЕГОДНЯ 05:00 2018-09-06T23:05:56+03:00

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Семь лет прошло с момента трагедии, которая потрясла не только Ярославль, но и весь мир. 7 сентября 2011 года потерпел крушение самолет с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Авиакатастрофа унесла жизни 44 человек - ребят из основного состава, тренеров, членов экипажа. Память о них мы бережно храним по сей день.

Траурная ленточка на новой форме

К сезону 2018 - 2019 ярославский «Локомотив» подготовил новую игровую форму. До этого она не менялась на протяжении восьми лет. Представили ее 16 августа перед матчем с череповецкой «Северсталью». Несмотря на обновление дизайна, на игровых джерси сохранилась черная траурная ленточка с датой трагедии.

Фото: официальная группа ХК "Локомотив" в сети "ВКонтакте".

7 сентября «Локомотив» не играет в хоккей

С момента трагедии матчи Континентальной хоккейной лиги не проводились 7 сентября. Наступивший сезон 2018 - 2019 годов стал первым, когда команды выйдут на лед в этот день. В ярославском клубе не стали возражать против такого решения лиги. Но сам «Локомотив» по-прежнему не будет проводить матчи в этот день.

Тем не менее в КХЛ совсем без внимания скорбную дату не оставят.

- Все шесть матчей, которые состоятся 7 сентября, начнутся с минуты молчания, - говорится в сообщении на сайте Континентальной хоккейной лиги. - Также перед этими играми будет показан видеоролик, посвященный погибшей семь лет назад команде. Все 12 команд выйдут завтра на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии.

Кроме того, команды-хозяева поддержали предложение КХЛ выделить на трибунах сектор памяти. В нем будут разложены 44 шарфа ярославского клуба - по числу погибших в авиакатастрофе. В ледовых дворцах сделают мемориальные зоны, в которых болельщики могут почтить память ярославской команды и возложить цветы. Даже заседание Совета директоров КХЛ 7 сентября начнется с минуты молчания.

Самолет с ярославскими хоккеистами упал при взлете из аэропорта в Туношне.

Фильм о погибшем капитане

В начале августа закончились съемки документального фильма «Капитан Немо», посвященного капитану легендарной команды Ивану Ткаченко. Режиссер картины, Елена Михеева, рассказала «Комсомольской правде» о съемках.

- Идея сделать фильм об Иване родилась давно, - говорит Елена. - Но мы никак не могли начать. Мы довольно долго собирали материал. В конечном счете работа над самой картиной началась около полутора лет назад.

После трагедии стало известно, что Иван Ткаченко (на фото в центре) переводил крупные суммы на лечение больных детей и никому не рассказывал об этом.

По словам режиссера, все, кто участвует в фильме, охотно откликались на предложение участвовать в проекте.

- Мне хочется выразить благодарность всем, кто помогал нам в съемках, - продолжает Елена. - К примеру, нижнекамский «Нефтехимик» предоставил нам материалы об Иване, датированные еще 1998 годом.

Фактически весь фильм будет вести первый тренер Ивана Ткаченко Александр Владимирович Подметалин. Кроме того, в фильме снялись и бывший наставник «Локомотива», который привел команду к чемпионству, Владимир Вуйтек, и Александр Овечкин, и Андрей Малкин. Премьера фильма пройдет 7 сентября в киноклубе «Нефть». На показ придет отец хоккеиста, Леонид Ткаченко. По его словам, полностью фильма он сам еще не видел. Но, как шла работа, отчасти знает.

- Там материала набрали гораздо больше, чем вошло в картину, - рассказал он «Комсомольской правде». - Хватит еще фильма на три. Елена резала на монтаже и плакала... Не исключено, что потом сделаем вторую серию.

«Капитан Немо» будет идти в «Нефти» до 12 сентября. А на 9 ноября, к дню рождения Ивана, картина должна выйти на федеральном телеканале.

Хоккейная школа имени Ивана Ткаченко

И снова вспомним об Иване Ткаченко. Хоккейная школа в Брагино была его мечтой. После гибели хоккеиста его отец Леонид Владимирович решил воплотить идею сына в жизнь. Планировал построить школу на пустыре на улице Панина. Но пока здание здесь так и не появилось - не хватило денег. Кроме того, по словам Ткаченко, есть влиятельные люди, которые просто не хотят уступать ему место в этой нише.

- Но мы упорные, мы постепенно добьемся своего! - грустно улыбается Леонид Владимирович.

Собственно, уже сейчас хоккейная школа имени Ивана Ткаченко существует и работает. Правда, пока без своего помещения: на арендованном льду и в спортивном зале школы № 11. Учится здесь всего одна группа - ребятишки от 3 до 10 лет. Преподавание идет по уникальной методике, разработанной самим Ткаченко-старшим.

- Ее особенность в том, чтобы развивать не только физические качества, но и ум. У хоккеистов скорость мышления должна быть в несколько раз быстрее, чем у обычных людей, потому что времени для принятия правильного решения в игре очень мало. Этого можно добиться специальными упражнениями. Их мы и практикуем. Это уже проверенная, в том числе и на моем сыне, методика, - рассказал Леонид Владимирович.

Вместе с тем, уже этой зимой отец погибшего хоккеиста на земле, которую он взял в аренду под строительство школы, планирует организовать открытый каток, на котором будут заниматься его подопечные.

Отец Ивана Ткаченко увековечил имя сына в названии хоккейной школы. Фото: архив КП-Ярославль.

Как вспомнят «Локомотив» в Ярославле 7 сентября 2018 года

В пятницу, 7 сентября, пройдет сразу несколько памятных мероприятий, посвященных годовщине трагедии. Их организуют на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты «Локомотива» и непосредственно на месте трагедии, в Туношне. С 8.30 до 10.30 пройдет литургия в Успенском соборе Ярославля. С 10.30 до 11.00 - там же панихида по погибшим. В 12 часов запланирована панихида и возложение цветов на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище. В 13.20 пройдет возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» у «Арены-2000. Локомотив». А в 15.50 памятные мероприятия запланированы на территории мемориального комплекса в поселке Туношна.

Напомним, ЯК-42, на борту которого находился основной состав «Локомотива», тренеры, медики упал 7 сентября 2011 года при взлете из ярославского аэропорта «Туношна». Из более 40 человек, находившихся на борту, выжил только один – бортмеханик Александр Сизов. Но о том, что конкретно произошло, он ничего не помнит. Следователи пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стали ошибки пилотов. Наказание за падение лайнера понес только один человек – заместитель директора авиакомпании «ЯК сервис», эксплуатировавшей упавший самолет, Вадим Тимофеев. Он отвечал за подготовку пилотов, прохождение ими регулярного обучения, но, как посчитали следователи, подходил к делу спустя рукава. В прошлом году Главное управление Следственного комитета России прекратило это дело в связи со смертью главных подозреваемых - пилотов.