В память о погибших хоккеистах «Локомотива» проведут велопробег и отслужат панихиду

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-05T16:25:24+03:00

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7 сентября Ярославль будет вспоминать погибших в авиакатастрофе членов хоккейной команды «Локомотив». Напомним, трагедия произошла в 2011 году. Самолет с основным составом ярославского клуба упал при взлете в аэропорту Туношна.

В память о ребятах утром 7 сентября с 8.30 до 10.30 в Успенском соборе Ярославля пройдет панихида. Еще одна панихида состоится в районе 12-13 часов на Леонтьевском кладбище, где похоронены спортсмены. Также родных ребят отвезут к «Арене-2000» и в Туношну.

Кроме того, в этот день в городе пройдет традиционный велопробег памяти ХК «Локомотив». Колонна стартует в 14 часов от Советской площади. Участники планируют проехать к месту крушения самолета и памятнику в Туношне. Однако, если будет плохая погода, возможно, маршрут урежут и финальной точкой станет «Арена 2000». Всю актуальную информацию о велопробеге публикуют в его группе в соцсетях.

В связи с проведением памятных мероприятий с 7 до 13 часов в районе Успенского кафедрального собора и на участках улиц Чехова и Угличской вводится временное ограничение движения и стоянки транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU