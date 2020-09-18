У дома в Рыбинске, где были убиты девочки, люди устроили мемориал

Рыбинцы несут к дому цветы и игрушки. Скриншот с видео

У подъезда дома, в котором были изнасилованы и убиты сестры Лена и Яна, рыбинцы устроили мемориал. В память о зверски убитых девочках, люди несут на ступеньки мягкие игрушки, цветы и свечи.

В Рыбинск девочки приехали вместе с мамой, которая познакомилась с 41-летним Виталием Молчановым в Интернете и решила круто поменять свою жизнь. Роман, по словам знакомых, развивался очень стремительно и из Омской области женщина вместе с двумя детьми перебралась в Ярославскую. Но в новом городе семейное счастье продлилось недолго.

15 сентября вернувшись с работы мать обнаружила своих дочерей мертвыми. Позже экспертиза установила, что девочки были изнасилованы. Сожитель с места преступления скрылся. За информацию, которая помогла бы его обнаружить, региональные власти и полиция объявили награду в 500 тысяч рублей.

Виталия Молчанова, главного подозреваемого, полицейские искали два дня по всему региону, а задержали в СНТ недалеко от его дома. Мужчина свою вину признал. В момент совершения преступления, по его словам, он был пьян.

Известно, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление: на его совести изнасилование и убийство несовершеннолетнего. Из мест лишения свободы Молчанов освободился в декабре прошлого года.