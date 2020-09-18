Выпил и убил: опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочек в Ярославской области

Подозреваемого взяли в Рыбинске. Скриншот с видео

Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержания подозреваемого в убийстве двух сестре из Рыбинска. Виталия Молчанова взяли в Рыбинске, недалеко от дома, где было совершено зверское преступление. На кадрах 41-летний мужчина признается в убийстве.

- Она сказала: «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше. Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И, как бы, убил, - говорит Молчанов.

В ближайшее время сожитель матери погибших девочек будет доставлен следователям СК России. Расследованием уголовного дела, возбужденного по статьям об изнасиловании и убийстве, занимается Центральный аппарат ведомства.

Жестокое убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло в Рыбинске 15 сентября. Основной подозреваемый – Виталий Молчанов – ранее уже был судим за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в конце прошлого года.