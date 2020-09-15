В Ярославской области зверски зарезали двух девочек

На месте преступления сейчас работают оперативники Фото: СУ СКР по Ярославской области

Зверское убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло сегодня, 15 сентября, в Рыбинске Ярославской области. В убийстве подозревается сожитель матери девочек Виталий М.

Известно, что пара познакомилась в интернете и около месяца назад Валентина вместе с дочерьми Леной и Яной переехала из Омской области в Рыбинск. Сегодня, вернувшись домой с работы, женщина обнаружила своих девочек мертвыми - им были нанесены множественные ножевые ранения.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью". В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Местонахождение сожителя убитой горем матери сейчас не известно. Одна из версий случившегося - ревность. Мужчина якобы засомневался в верности своей сожительницы и всю злость выместил на ее детях, а потом скрылся. Однако правоохранительные органы комментарии по этому вопросу пока не дают.

Расследование уголовного дела взял на контроль областной прокурор Дмитрий Попов.

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