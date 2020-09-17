За информацию о подозреваемом в изнасиловании и убийстве сестер из Рыбинска заплатят 500 тысяч рублей

За информацию о подозреваемом назначена награда. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

За достоверную информацию, которая поможет задержать основного подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек из Рыбинска, назначена награда в 500 тысяч рублей.

- Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства за информацию, которая приведет к задержанию Виталия Молчанова Виталия. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных, - написал на своей странице в социальной сети глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди, спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета (одежда может меняться).

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Виталия Молчанова, просят оперативно откликнуться и помочь следствию. Сведения об этом человеке можно сообщить по круглосуточному телефону доверия УМВД по Ярославской области 8(4852)73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 72-88-11 или 02. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское» (4855)21-00-11, 242-532, 242-640.

Изрезанные тела девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, после того, как вернулась с работы. Чуть позже экспертиза установила, что перед смертью сестры были изнасилованы. Расследованием громкого уголовного дела сейчас занимаются следователи Центрального аппарата Следственного комитета России.

Основным мотивом преступления по-прежнему остается ревность. Виталий Молчанов со своей сожительницей и ее дочерьми прожил около месяца. Женщина переехала к нему из Омской области после не слишком продолжительного Интернет-романа. Свои прежние судимости мужчина от возлюбленной скрывал.