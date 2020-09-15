"Дети называли его папой". Для знакомых семьи убийство девочек в Рыбинске стало шоком

Расследование уголовного дела взял под контроль прокурор области Фото: Прокуратура Ярославской области

Знакомые Валентины С., две дочери которой сегодня, 15 августа, были жестоко зарезаны, находятся в шоковом состоянии. Они не могут поверить в случившееся.

- Недавно списывались с Валентиной, она была счастлива и все было замечательно, мы за нее порадовались, - говорит коллега Валентины с ее прежней работы в Омской области. - Рассказала, что дети называют Виталия папой, что они к нему очень хорошо относятся и он к ним тоже. Бедная Валюша, как же она теперь...

По словам коллеги, Валентина довольно закрытый человек и о своей личной жизни предпочитала не распространяться. Но знакомство с Виталием довольно быстро завершилось переездом к нему в Рыбинск, что очень удивило знакомых женщины. Но все за нее были счастливы, никто и подумать не мог, что все так трагически закончится.

Сейчас Виталия М. разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что он уехал из дома на белом велосипеде. По словам матери погибших девочек, с которой сейчас работают следователи, она почти полтора дня провела на работе и сожитель засомневался в ее верности. Правоохранители считают, что мужчина потерял контроль над собой и решил отомстить женщине, зарезав ее дочерей.

Как стало известно "Комсомольской правде" из достоверного источника, ранее Виталий уже был судим по двум тяжким статьям Уголовного кодекса.