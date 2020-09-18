«Раскаиваюсь. Не понимаю, почему сделал»: подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске доставили на допрос

Задержанного допрашивают Фото: УМВД по Ярославской области

Подозреваемого в убийстве двух сестер 8 и 13 лет доставили на допрос к следователю.

- Вину признаю. Раскаиваюсь. Не понимаю, почему сделал, - говорит задержанный.

Виталия Молчанова задержали сегодня, 18 сентября, в одном из садоводческих товариществ Рыбинска. Два дня мужчина скрывался от полицейских в заброшенных домах. Во время задержания он также не отрицал свою вину, признал, что когда убивал, был пьян.

Девочки были зарезаны в ночь с 14 на 15 сентября. Их истерзанные тела обнаружила мать. Как потом показала экспертиза, сестер не просто зверски убили, но и надругались над ними перед смертью. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование». Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Известно, что мать девочек вместе с дочерьми переехала в Рыбинск из Омской области – с Виталием Молчановым у нее завязался интернет-роман. Ранее рыбинец уже был судим по особо тяжким статьям Уголовного кодекса.