Подозреваемый в расправе над девочками в Рыбинске отсидел за убийство ребенка

"С любимым" - так Валентина подписала совместн6ое фото с Виталием. Фото со страницы потерпевшей, "Одноклассники"

Житель Рыбинска Виталий М., который подозревается в жестокой расправе над двумя дочерьми своей сожительницы, ранее уже был судим за убийство малолетнего ребенка и изнасилование. Как сообщает источник "Комсомольской правды", на свободу он вышел в 2010 году.

Свое криминальное прошлое от гражданской супруги Виталий тщательно скрывал. Иначе не факт, что женщина, зная статьи, по которым сидел ее возлюбленный, с двумя дочерьми согласилась бы переехать к нему из Омской области в Рыбинск.

Напомним, что зверское убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло сегодня, 15 сентября, в Рыбинске. Мать девочек, которая работала медсестрой, после смены вернулась домой и нашла в квартире истерзанные тела своих дочерей. Сожитель, который на данный момент является главным подозреваемым, с места преступления скрылся.

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".