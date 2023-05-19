Тело провалившегося под лед вместе с лидером группы Cream Soda музыканта обнаружили в реке под Костромой спустя два месяца поисков

Поиски Романа Свиргунова продолжаются. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Волге на территории Костромского района нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского. Обнаружили труп местные жители.

С 20 марта он числится пропавшим без вести после несчастного случая, который произошел в Ярославской области. Нескольких человек, в том числе и лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, провалились под лед.

- 17 мая в следственные органы СК России по Костромской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в реке Волге. В ходе проведения процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи Диево-Городища Некрасовского района Ярославской области, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В Волге на территории Костромской области нашли тело Аристарха Ухтомского. ФОТО: СКР по Костромской области

Несчастный случай произошел ночью 20 марта. Компания молодых людей, в том числе, лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его младший брат Роман, отправились по льду на другой берег реки. На обратном пути лед треснул, пять человек оказались в ледяной воде. Валерию Дерман удалось вытащить почти сразу. Георгий Киселев зацепился за кромку льда и провел в ледяной воде около получаса, пока не приехали спасатели. Медики пытались откачать мужчину, но не получилось – он умер в машине скорой помощи.

В этот же день при опознании тела погибшего произошла путаница. Видимо, из-за шокового состояния, друзья приняли Георгия Киселева за Аристарха Ухтомского.

Днем 20 марта из воды достали тело Дмитрия Свиргунова.

На данный момент пропавшим без вести числится младший брат Дмитрия Роман Свиргунов. Поиски его тела продолжаются.

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