Среди провалившихся под лед и пропавших без вести под Ярославлем - основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его брат

Дмитрий Свиргунов и его брат Роман провалились под лед в Некрасовском районе. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Создатель групп Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его брат Роман провалились под лед в Некрасовском районе Ярославской области.

- В списках без вести пропавших значатся три имени, в том числе, Дмитрий Свиргунов и Роман Свиргунов, 1988 и 1997 годов рождения, - сообщили источник КП-Ярославль. – Сейчас их ищут водолазы.

Информацию подтвердили и на официальной странице группы Cream Soda ВКонтакте:

- Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим.

Несчастный случай в Диево-Городище произошел сегодня, 20 марта. Компания из 10 человек отправилась по Волге на другой берег, лед треснул, в воде оказались пять человек. 22-летняя Валерия Дерман сумела выбраться сама, ее 27-летнего знакомого вытащили спасатели. Но мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. Троих человек сразу затащило под лед и унесло течением.

Группа Cream Soda была создана в 2012 году. Самые известные их песни – «Красиво», «Никаких больше вечеринок», «Уйди, но останься». Но хитом коллектива стала кавер-версия песни «Плачу на техно», записанная в 2020 году совместно с группой «Хлеб».

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