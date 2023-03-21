Перепутали при опознании: вместе с солистом группы Cream Soda, который утонул в Волге, погиб его друг Георгий Киселев

В машине скорой помощи умер Георгий Киселев, а не Аристарх Ухтомский, как сообщалось ранее. ФОТО: соцсети

При первом опознании тел погибших на Волге в Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области произошла ошибка. Как сообщил источник КП-Ярославль, за Аристарха Ухтомского приняли Георгия Киселева.

Еще живого мужчину достали из воды спасатели. Несмотря на реанимационные действия, которые продолжались около двух часов, пострадавшего спасти не удалось.

- Опознание происходило в машине скорой помощи. Видимо находясь в состоянии шока, друзья назвали не то имя. Скончался Георгий Киселев, - прокомментировали случившееся.

Официальное опознание тел прошло утром 21 марта. Официально подтверждена гибель Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева.

- Вчера появилось множество сообщений, утверждающих что нашли тело Димы. Мы до последнего никак не комментировали это, так как ждали официального подтверждения. Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет. Гоша погиб в скорой, - написали в официальном сообществе группы ВКонтакте.

На месте продолжают работать водолазы. Идут поиски Аристарха Ухтомского и младшего брата Дмитрия Романа Свиргунова.

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