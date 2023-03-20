В Ярославской области пять человек провалились под лед: один человек погиб, трое пропали без вести

Из воды достали двух человек, один скончался в скорой помощи. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Утром 20 марта в Диево-Городище Некрасовского района развернулась спасательная операции. Под лед Волги в 350 метрах от берега провалились пять человек.

По предварительным данным двоих человек – мужчину и женщину – достали из воды. Но спасти жизнь 27-летнего мужчины не удалось, он скончался в машине скорой помощи.

Пять человек провались под лед в 350 метрах от берега. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

- На месте работают водолазы, идут поиски троих человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Известно, что пропавшим без вести мужчинам 34 года, 28 и 25 лет

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