В Ярославской области пять человек провалились под лед: один человек погиб, трое пропали без вести

Из воды достали двух человек, один скончался в скорой помощи.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Утром 20 марта в Диево-Городище Некрасовского района развернулась спасательная операции. Под лед Волги в 350 метрах от берега провалились пять человек.
По предварительным данным двоих человек – мужчину и женщину – достали из воды. Но спасти жизнь 27-летнего мужчины не удалось, он скончался в машине скорой помощи.
Пять человек провались под лед в 350 метрах от берега.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
- На месте работают водолазы, идут поиски троих человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Известно, что пропавшим без вести мужчинам 34 года, 28 и 25 лет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стали известны подробности несчастного случая в Диево-Городище Ярославской области
Под лед провалились пять человек, троих ищут водолазы (подробнее)