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Общество20 марта 2023 8:00

В Ярославской области пять человек провалились под лед: один человек погиб, трое пропали без вести

Спасательная операция развернулась в Диево-Городище Некрасовского района
Полина Вачнадзе
Из воды достали двух человек, один скончался в скорой помощи.

Из воды достали двух человек, один скончался в скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Утром 20 марта в Диево-Городище Некрасовского района развернулась спасательная операции. Под лед Волги в 350 метрах от берега провалились пять человек.

По предварительным данным двоих человек – мужчину и женщину – достали из воды. Но спасти жизнь 27-летнего мужчины не удалось, он скончался в машине скорой помощи.

Пять человек провались под лед в 350 метрах от берега.

Пять человек провались под лед в 350 метрах от берега.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

- На месте работают водолазы, идут поиски троих человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Известно, что пропавшим без вести мужчинам 34 года, 28 и 25 лет

Информация будет обновляться.

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