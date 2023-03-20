Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 марта 2023 9:00

Решили сходить по льду в Ченцы: стали известны подробности несчастного случая в Диево-Городище Ярославской области

Под лед провалились пять человек, троих ищут водолазы
Полина Вачнадзе
Рано утром 20 марта компания из 10 человек решила прогуляться по льду реки, лед провалился.

Рано утром 20 марта компания из 10 человек решила прогуляться по льду реки, лед провалился.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В Диево-Городище Некрасовского района продолжаются поиски мужчин, провалившихся под лед.

В ночь на 20 марта компания отдыхала на берегу Волги, среди отдыхающих были и местные жители, и приезжие.

- 10 человек решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное, троих утащило под лед, - рассказали в администрации Некрасовского района.

Несчастный случай произошел примерно в 350 метрах от берега. 22-летняя девушка сумела выбраться самостоятельно, сейчас она находится в Некрасовской ЦРБ. 27-летнего мужчину достали из воды, но он скончался в машине скорой помощи. Три человека – мужчины 25, 28 и 34 лет – на данный момент числятся пропавшими без вести. Их ищут водолазы.

Спасатели достали из воды еще живого мужчину, но он скончался в машине скорой помощи.

Спасатели достали из воды еще живого мужчину, но он скончался в машине скорой помощи.

Фото: Прокуратура Ярославской области

По факту несчастного случая на воде проверки проводят прокуратура и региональный следственный комитет.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, включая размещение демонстрационных материалов об опасности выхода на лед, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославской области пять человек провалились под лед: один человек погиб, трое пропали без вести

Спасательная операция развернулась в Диево-Городище Некрасовского района (подробнее)

Происшествия: ЧП