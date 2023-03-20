Решили сходить по льду в Ченцы: стали известны подробности несчастного случая в Диево-Городище Ярославской области

Рано утром 20 марта компания из 10 человек решила прогуляться по льду реки, лед провалился. Фото: Прокуратура Ярославской области

В Диево-Городище Некрасовского района продолжаются поиски мужчин, провалившихся под лед.

В ночь на 20 марта компания отдыхала на берегу Волги, среди отдыхающих были и местные жители, и приезжие.

- 10 человек решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное, троих утащило под лед, - рассказали в администрации Некрасовского района.

Несчастный случай произошел примерно в 350 метрах от берега. 22-летняя девушка сумела выбраться самостоятельно, сейчас она находится в Некрасовской ЦРБ. 27-летнего мужчину достали из воды, но он скончался в машине скорой помощи. Три человека – мужчины 25, 28 и 34 лет – на данный момент числятся пропавшими без вести. Их ищут водолазы.

Спасатели достали из воды еще живого мужчину, но он скончался в машине скорой помощи. Фото: Прокуратура Ярославской области

По факту несчастного случая на воде проверки проводят прокуратура и региональный следственный комитет.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, включая размещение демонстрационных материалов об опасности выхода на лед, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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