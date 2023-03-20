Спасатели нашли тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, утонувшего в Волге в Ярославской области

Тело одного из пропавших без вести нашли. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Спасатели достали из воды тело 35-летнего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом КП-Ярославль сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС. Поиски брата Дмитрия Свиргунова Романа и его друга продолжаются.

Несчастный случай на Волге в районе Диево-Городища Некрасовского района Ярославской области произошел рано утром 20 марта. Компания из 10 человек по льду направилась на другой берег реки, в Ченцы. На обратном пути лед проломился, пять человек оказались в ледяной воде.

22-летняя Валерия Дерман сумела самостоятельно выбраться на берег, 27-летнего Аристарха Ухтомского из воды доставали спасатели. Он был еще жив, но спасти его медики не сумели – мужчина скончался в машине «скорой» по пути в больницу.

Троих человек – Дмитрия Свиргунова, его младшего брата Романа Свиргунова и друга Георгия Киселева – течением сразу затянуло под лед. Известно, что труп Дмитрия нашли недалеко от места, где произошел несчастный случай.

- Следователями регионального СКР продолжается проведение опроса свидетелей происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Поиск с раннего утра 20 марта и до сих пор не завершен (подробнее)