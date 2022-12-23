«Рыбинский маньяк» Виталий Молчанов попросил не лишать его свободы пожизненно

Виталия Молчанова задержали через три дня после преступления. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 23 декабря, в Ярославском областном суде с последним словом выступило Виталий Молчанов, получивший прозвище «рыбинский маньяк». В сентябре 2020 года мужчина с особой жестокостью расправился с дочерьми своей сожительницы, девочками 8 и 13 лет. За убийство двоих детей и совершение насильственных действий в отношении малолетних обвинение потребовало для подсудимого пожизненного лишения свободы.

Мужчина сразу признался в расправе над детьми. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Все судебные заседания по делу Молчанова проходили в закрытом режиме. Как сообщили в пресс-службе областного суда, в своем последнем слове обвиняемый попросил не назначать ему такое наказание.

- Он полагает, что не представляет опасности для общества, преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла, - уточнили в суде.

Две экспертизы, проведенные в Костроме и Москве, действительно признали Виталия Молчанова невменяемым. Однако экспертиза, сделанная специалистами в Свердловской области, пришла к противоположному выводу. В итоге обвиняемый предстал перед судом, а не отправился на принудительное лечение.

Оглашение приговора состоится 28 декабря.

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