Прокуратура просит пожизненный срок для рыбинского маньяка

В Ярославском областном суде прошли прения по уголовному делу Виталия Молчанова. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославском областном суде прошли прения по уголовному делу Виталия Молчанова, более известного как «рыбинский маньяк». Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью двух сестер 8 и 13 лет, покушении на изнасилование малолетней, а также в совершении насильственных действий в отношении малолетних. Обвинение в надругательстве над телами умерших с Молчанова сняли в связи с истечением срока давности.

Гособвинение запросило для подсудимого наказание в виде пожизненного лишения свободы.

- 23 декабря Виталию Молчанову будет предоставлено последнее слово. Заседание пройдет в закрытом режиме, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Расправа над двумя девочками произошла в Рыбинске в сентябре 2020 года. Истерзанные тела дочерей обнаружила их мать, когда пришла с работы домой. Подозрение сразу же пало на сожителя женщины. Несколько дней он скрывался от правоохранительных органов, но как только был задержан, тут же признался в содеянном.

Во время расследования уголовного дело проводилось несколько психиатрических экспертиз. Последняя признала Молчанова вменяемым и не нуждающимся в принудительном лечении.