Появилось видео с места жестокого убийства двух сестер в Рыбинске

На стенах видны следы крови. Скриншот с видео СК РФ

В Рыбинске в квартире, где произошло убийство двух сестре 8 и 13 лет, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Параллельно с этим идут поиски главного подозреваемого - сожителя матери девочек.

Основная версия - мужчина приревновал свою гражданскую жену, с которой он прожил около месяца, и злость выместил на детях. Тела девочек с многочисленными ножевыми ранениями нашла мать, когда вернулась с работы. Сожитель с места преступления скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В социальных сетях свои соболезнования семье сестер выразил глава Рыбинска Денис Добряков:

- Страшная трагедия - смерть детей. Не прощения тем, кто в ней повинен. Приношу свои соболезнования родным девочек. Надеюсь, что возмездие настигнет убийцу.