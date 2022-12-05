В Ярославле каждый пострадавший при взрыве газа получит 13 тысяч рублей

Местные власти встретились с журналистами Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле сегодня, 5 декабря, прошел брифинг по поводу ситуации со взрывом бытового газа в многоквартирном доме на улице Кузнецова. С журналистами встретились губернатор региона Михаил Евраев, мэр города Артем Молчанов, заместитель прокурора Ярославской области Владимир Поздняков и начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов.

Перед тем, как отвечать на вопросы, Михаил Евраев выступил с важным заявлением.

- Объявлен муниципальный ЧС по данному дому. Это означает, что каждый член семьи получит выплату – 13 тысяч рублей из областного бюджета. Это касается тех, кто является пострадавшим в этом доме, - отметил губернатор. - Комиссия проведет оценку ущерба, работа займет примерно неделю. После этого, если потребуются какие-то дополнительные выплаты, то они также будут сделаны.

Еще Михаил Евраев сообщил о том, что по всей области пройдет максимальное количество проверок по использованию газового оборудования, так как в последнее время количество подобных аварий по всей стране увеличилось.

- По всей видимости, было самодельное обращение с газовым оборудованием, безответственное, - сказал о причине взрыва губернатор Ярославской области.

Завалы уже разобраны, идут восстановительные работы Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

По поводу того, как и где сейчас размещены жильцы дома, в котором произошел взрыв, рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

- С утра у нас были организованы мероприятия по эвакуации, мы составили списки, были зарегистрированы 88 жильцов. Из них в пункт временного размещения в спортивном комплексе «Торпеда» обратились сразу же 45 человек. Там определились, кому нужна медицинская помощь, кому нужно забрать документы, у кого есть родственники. В 10:30 мы переместились в другой пункт временного размещения - ДК Добрынина. Там организовано питание, с людьми работают медики и психологи, – сообщил градоначальник. – Сегодня мы определимся с тем, где люди будут ночевать. Часть из них выразили желание поехать к своим родственникам, другая часть рассчитывает вернуться к себе домой.

Мэр Ярославля также отметил, что подъезды №№2 и 3 менее пострадали от случившейся ситуации. Сейчас там занимаются восстановлением воды и отопления. К 18 часам будет понятно, можно ли горожанам вернуться в свои квартиры уже сегодня. Если риски сохранятся, и восстановить все необходимое не получится, то пункт временного размещения готов к тому, чтобы оставить людей на ночевку.

- Сегодня с подъездом №1 решить вопрос с заселением мы не сможем, потому что там требуются серьезные строительные работы. Здесь мы решаем вопрос с маневренным фондом. С каждым жильцом отдельно пройдет подбор помещения, где они смогут расположиться, - подчеркнул Артем Молчанов.

Житель подъезда №1 пока не смогут вернуться к себе домой Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Какое наказание грозит тому, кто устроил это ЧП – пока непонятно. Для вынесения какого-либо вердикта нужно еще время.

- Давайте дождемся результатов прокурорской проверки и результатов расследования уголовного дела. Я думаю, что в ходе этого будет дана исчерпывающая оценка действий, - отметил заместитель прокурора Ярославской области Владимир Поздняков. – Сам гражданин сейчас находится в тяжелом состоянии, поэтому говорить о какой-то ответственности пока не приходится.

По предварительным данным, хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, пустила туда пожить своего знакомого.

При взрыве газа пострадал один человек Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Информация о том, что в этой квартире не было газовой плиты – пока не является точной.

- Последствия взрыва таковы, что сейчас все обломки собраны в контейнер и сотрудники следственного комитета работают. Для того, чтобы можно было сделать такое заявление, нужно дождаться их, - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов. – Разбор завалов завершен, идут восстановительные работы. Риска обрушения нет. Подъезд №1 пока не пригоден для проживания в связи с тем, что там идут более значительные строительные работы.

Крыша разрушена над двумя подъездами и мэрия приняла решение о том, что в доме будет полностью заменена кровля. Смета уже составляется.