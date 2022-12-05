По взрыву газа в жилом доме Ярославля возбуждено уголовное дело

9 жильцов пострадавшего дома сейчас находятся в пункте временного размещения Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле в доме, где рано утром 5 декабря произошел взрыв бытового газа, работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадал 40-летний житель одной из квартир, сейчас он находится в больнице.

- По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Известно, что 19 жильцов пострадавшего дома сейчас находятся в пункте временного размещения. Остальные уехали на работу.

Жильцы дома эвакуированы в ДК Добрынина Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Как сообщает корреспондент КП- Ярославль с места событий, особых повреждений на доме нет:

- Подъезд целый, дом тоже. На крыше работают, скорее всего, сотрудник МЧС. Как рассказали жильцы соседних домов, о случившемся они узнали из соцсетей, то есть громкого взрыва не было.