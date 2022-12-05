Губернатор Ярославской области: «Причина взрыва газа в Ярославле - самовольная эксплуатация газового оборудования»

В доме, где произошел взрыв, пострадала одна квартира Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле прошло оперативное совещание по взрыву бытового газа в доме №5 на улице Кузнецова. ЧП произошло около 6 часов утра на последнем этаже трехэтажки. Пострадал мужчина, снимавший там квартиру. Сейчас он находится в реанимации соловьевской больницы с ожогами тела 70%. Врачи борются за его жизнь.

Под присмотром медиков – 90-летняя женщина из соседней квартиры. От взрыва она не пострадала, но самочувствие ее ухудшилось после случившегося.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС.

- Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования. Кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Через пару часов станет понятно, что с домом и безопасно ли будет жильцам там находиться Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Он поручил провести дополнительные проверки газового оборудования по всему региону.

- К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случаи необходимо, - пояснил глава области.

Из дома были эвакуированы 44 человека, в том числе, дети. Сейчас все находятся в спорткомплексе «Торпедо». Через пару часов станет понятно, что с домом и безопасно ли будет жильцам там находиться. В случае необходимости, ярославцев временно разместят в общежитии.

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