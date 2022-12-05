В жилом доме Ярославля взорвался бытовой газ: есть пострадавшие

Газ взорвался в доме на улице Кузнецова в Ярославле

Взрыв бытового газа произошел на последнем этаже трехэтажного жилого дома в Ярославле рано утром в понедельник, 5 декабря.

- Сообщение поступило в 6:15. Частично обрушена кровля между третьим этажом и чердаком. По предварительным данным, пострадал один человек, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пострадавший, 40-летний мужчина, сейчас находится в больнице. Характер его травм уточняется.

28 жителей дома эвакуировали. 19 жильцов дома находятся в пункте временного размещения в ДК Добрынина.

- Им оказана вся необходимая помощь. Остальные ушли на работу, - уточнили в мэрии Ярославля.

На месте работают 28 спасателей и 11 спецмашин - идет разбор кровли и завалов в квартире на третьем этаже.