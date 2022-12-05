Ярославский СКР опубликовал видео из квартиры, в которой взорвался газ

Опубликованы первые кадры из квартиры в Ярославле, где произошел взрыв газа
Фото: СУ СКР по Ярославской области
СКР по Ярославской области опубликовал кадры из квартиры, в которой утром 5 декабря произошел взрыв бытового газа.
На кухне повреждены пол и потолок, выбито окно, оплавилась стиральная машинка. Многие вещи уничтожены.
Изначально региональный СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Но после того, как стало известно о характере травм пострадавшего, дело переквалифицировали на пункт «в» части 2 статьи 238 УК – «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
- Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.
Взрыв в доме №5 на улице Кузнецова прогремел около 6 утра. Пострадали два человека: 40-летний мужчина и 90-летняя женщина. Мужчина находится в реанимации с ожогами 70% тела. Состояние пенсионерки гораздо легче – она испытала шок после взрыва, поэтому было принято решение направить ее под наблюдение врачей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мэр Ярославля - о последствиях взрыва бытового газа: «Опасение вызывает первый подъезд»
Артем Молчанов рассказал, когда жильцы дома на улице Кузнецова смогут вернуться в свои квартиры (подробнее)
Губернатор Ярославской области: «Причина взрыва газа в Ярославле - самовольная эксплуатация газового оборудования»
Серьезно повреждена кровля дома (подробнее)