Ярославский СКР опубликовал видео из квартиры, в которой взорвался газ

Опубликованы первые кадры из квартиры в Ярославле, где произошел взрыв газа Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР по Ярославской области опубликовал кадры из квартиры, в которой утром 5 декабря произошел взрыв бытового газа.

На кухне повреждены пол и потолок, выбито окно, оплавилась стиральная машинка. Многие вещи уничтожены.

Изначально региональный СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Но после того, как стало известно о характере травм пострадавшего, дело переквалифицировали на пункт «в» части 2 статьи 238 УК – «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.

Взрыв в доме №5 на улице Кузнецова прогремел около 6 утра. Пострадали два человека: 40-летний мужчина и 90-летняя женщина. Мужчина находится в реанимации с ожогами 70% тела. Состояние пенсионерки гораздо легче – она испытала шок после взрыва, поэтому было принято решение направить ее под наблюдение врачей.

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