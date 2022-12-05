Мэр Ярославля - о последствиях взрыва бытового газа: «Опасение вызывает первый подъезд»

Сейчас в доме ведутся работы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжаются работы в доме на улице Кузнецова, где утром 5 декабря прогремел взрыв. Причина ЧП – самовольная эксплуатация газового оборудования.

Сейчас в доме ведутся работы. Известно, что повреждены чердачные перекрытия и кровля.

- Сейчас работаем над тем, чтобы уже к вечеру большинство жителей дома вернулись в свои квартиры. Специалисты обследуют перекрытия - опасения вызывает первый подъезд. Сотрудники МЧС заверили, угрозы обрушения нет. Безопасность жителей на первом месте, поэтому ждем официального заключения, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Он обещал распорядиться, чтобы уже к вечеру в доме было возобновлено и тепло, и газоснабжение.

Пока что жильцы пострадавшей трехэтажки находятся в пункте временного размещения – в ДК Добрынина. Сюда их перевезли из спорткомплекса «Торпедо».

Здесь ярославцы смогут получить горячее питание, а если необходимо, то медицинскую и психологическую помощь.

Известно о двух пострадавших: 40-летнем мужчине и 90-летней женщине. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взрыв бытового газа в Ярославле: что известно к этому часу

Два человека пострадали при взрыве газа на улице Кузнецова в Ярославле (подробнее)