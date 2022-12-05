Взрыв бытового газа в Ярославле: что известно к этому часу

В доме на улице Кузнецова в Ярославле. где взорвался бытовой газ, продолжаются работы Фото: Мэрия Ярославля

В доме №5 на улице Кузнецова в Ярославле, где утром 5 декабря прогремел взрыв, продолжаются работы. Известно, что обрушились чердачные перекрытия и кровля. Не так давно закончилось заседание оперативного штаба, после которого глава Ярославской области озвучил причину ЧП.

- Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования, - сказал Михаил Евраев.

Повреждены чердачные перекрытия, кровля и квартира, гед прогремел взрыв Фото: Мэрия Ярославля

Мужчина, который проживал в квартире, где все и произошло, сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации больницы имени Соловьева. У него обожжено около 70% тела, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Известно, что он не хозяин житья, а квартирант.

Вторая госпитализированная – женщина 90 лет. Физически она не пострадала, но ее самочувствие ухудшилось из-за шока, поэтому было принято решение отправить пенсионерку в больницу под присмотр медиков.

Остальные жильцы дома не пострадали. Сразу после взрыва были эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей. Сначала люди находились в спорткомплексе «Торпедо», потом их перевезли в пункт временного размещения в ДК Добрынина. В доме проверяют состояние строительных конструкций. Через пару часов станет понятно, можно ли жильцам вернуться домой или им придется разместиться в общежитии.

Жильцов дома перевели в пункт временного размещения - в ДК Добрынина. Фото: Мэрия Ярославля

- Опасения вызывает первый подъезд. Сотрудники МЧС заверили, угрозы обрушения нет. Безопасность жителей на первом месте, поэтому ждем официального заключения, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Он обещал распорядиться, чтобы уже к вечеру в доме было возобновлено и тепло, и газоснабжение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». После того, как стало известно о характере травм пострадавшего, дело переквалифицировали. Проверку проводит и прокуратура региона.

Первые кадры из пострадавшей квартиры Фото: СУ СКР по Ярославской области

Глава области распорядился провести дополнительные проверки использования газового оборудования в регионе.

- К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случае – необходимо, - сказал Михаил Евраев.