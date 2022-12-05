В доме, где произошел взрыв бытового газа, проверяют состояние строительных конструкций

Обрушились чердачные перекрытия и кровля трехэтажки. Фото: Мэрия Ярославля

В доме №5 на улице Кузнецова в Ярославле проверяют состояние строительных конструкции. После взрыва бытового газа, который произошел около 6 утра, обрушились чердачные перекрытия и кровля трехэтажки.

- Пока мы понимаем, что есть разрушения кровли, третьего этажа. В данный момент проводятся обследования для того, чтобы принять решение, какие мероприятия нужно будет провести для восстановления этого дома, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Решается вопрос, могут ли жильцы дома вернуться в свои квартиры. Сейчас эвакуированные находятся в спортивном комплексе «Торпедо», в ДК Добрынина подготовлен пункт временного размещения – там ярославцы смогут остаться после составления списков.

Сейчас эвакуированные находятся в спортивном комплексе «Торпедо» Фото: Мэрия Ярославля

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, вся необходимая помощь жителям дома будет оказана.

В больнице имени Соловьева врача борются за жизнь 40-летнего мужчины – единственного пострадавшего при ЧП. Известно, что он в крайне тяжелом состоянии с ожогами тела около 80%.

В клинику доставлена и женщина из соседней квартиры. Травм у нее нет, но ярославна находится в шоковом состоянии.