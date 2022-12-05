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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 7:36

Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в крайне тяжелом состоянии

У мужчины обожжено около 80% тела
Полина Вачнадзе
Под присмотром медиков сейчас и жительница соседней квартиры

Под присмотром медиков сейчас и жительница соседней квартиры

Фото: Мэрия Ярославля

Стало известно о состоянии здоровья мужчины, пострадавшего при взрыве бытового газа в Ярославле. ЧП произошло около 6 часов утра на улице Кузнецова,5.

40-летний мужчина доставлен в больницу с 80% ожогами тела. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Под присмотром медиков сейчас и жительница соседней квартиры. Телесных повреждений у нее нет, но женщина находится в состоянии шока.

Во дворе дома сейчас работает оперативный штаб.

- Решается вопрос о состоянии строительных конструкций и возможности жителей вернуться в непострадавшие квартиры в ближайшее время, - сказал мэр города Артем Молчанов.

Эвакуированные жильцы дома сейчас находятся в спортивном комплексе «Торпедо». К приему людей готов ДК «Добрынина». Всего было эвакуировано порядка 40 человек.