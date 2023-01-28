Депутат Госдумы назвал имена охотников, которые устроили массовый отстрел лосей под Ярославлем

Александр Хинштейн призвал деанонимизировать охотников, убивших лосей в Ярославской области. Фото: Эдуард Абрамов

Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал имена охотников, которые, как он считает, участвовали в массовой бойне лосей.

- В моем распоряжении оказались документы участников нашумевшей предновогодней ВИП-охоты в Ярославской области. Эти люди устроили кровавую бойню, незаконно убив 20 лосей и лосят, - написал депутат. - Возбуждено уголовное дело, под домашний арест отправлен районный охотовед. Однако «главные герои» пока остаются за кадром. Давайте деанонимизируем этих живодеров! Если вы знаете что-то о них, напишите мне, пожалуйста, в чат. Страна должна знать своих «героев»!

По данным Александра Хинштейна, во время кровавой охоты, которая скорее напоминала бойню, были убиты 12 беременных лосих, пять лосей и три лосенка. О расправе над животными в Тутаевском районе стало известно в конце декабря. Было возбуждено уголовное дело, которое передали на расследование региональному СКР.

По данным следствия, охотникам было выдано разрешение на отстрел 12 особей, но они так вошли в раж (не исключено, что под действием спиртных напитков), что не смогли остановиться.

Фото с убитыми лосями разошлись по всем ярославским пабликам. О кровавой охоте стало известно губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. Случившееся он прокомментировал так:

- Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом.

Сейчас главным подозреваемым по делу проходит глава Тутаевского отделения общества охотников и рыболовов. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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